El PP defiende la gestión de la Xunta ante los incendios frente a la «manipulación» y «uso partidista» de la oposición

«A prioridade primeira é extinguir os lumes», replicó esta mañana el portavoz del PPdeG en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, a las peticiones de la oposición de que el presidente Alfonso Rueda comparezca en la Cámara autonómica para exponer la gestión de la Xunta en la ola de incendios que aún afecta a Galicia, especialmente en la provincia de Ourense. «A segunda prioridade», continuó, será «prestar axuda a quen a necesita», y la tercera pasa por «amosar a máxima responsable». «Estou convencido de que este Goberno transparente o vai seguir sendo, tamén no ámbito parlamentario. A partir de aí decidiremos cando é o momento», señaló el responsable popular sobre una futura comparecencia del presidente de la Xunta.

Reiteró así que Rueda «non se vai agochar», pero consideró «sorprendente» que el BNG reclame su intervención en la reunión de la diputación permanente (el órgano de guardia entre períodos de sesiones) que tendrá lugar este viernes, ya que la actividad normal en el Parlamento autonómico se retomará después del fin de semana. «A Xunta ofreceu explicacións, desde o primeiro momento, e fíxoo en primeira persoa o presidente. Non se vai agochar tampouco. Iso si que non forma parte do estilo de Rueda, que sempre está a favor de dar a cara e de prestar todas as explicacións que sexan necesarias», añadió.

El dirigente popular defendió la «dilixencia» del Ejecutivo autonómico y la «eficacia» del dispositivo contraincendios, que considera «referente a nivel nacional» durante «a peor onda de calor desde que hai rexistros», en la que insistió en la intencionalidad detrás de la mayoría de los focos.

Frente a la gestión del Gobierno gallego, Pazos lamentó la actitud de la oposición, especialmente del BNG, organización a la que acusó de «promover protestas» en vez de «arrimar o ombreiro» y «facer o que mellor saben facer: ruído e alboroto». También apuntó a la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, por apoyar esas movilizaciones y «difundir bulos». «Este é o momento da responsabilidade, e non da manipulación nin do uso partidista dunha catástrofe. Ese nunca vai ser o noso proceder», expuso.

En cuanto a la comisión de investigación también solicitada por el BNG, el portavoz popular señaló que su partido se pondrá a la «máxima disposición» si de lo que se trata es de «facer achegas». «Se o que pretenden é ruído e facer unha caza de bruxas, están a equivocarse», advirtió.