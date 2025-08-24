Dos de cada tres casas de los pueblos incendiados en Galicia están vacías

carlos punzón / laura placer REDACCIÓN / LA VOZ

Dosinda en la ventana de su dormitorio en A Caridade.
Dosinda en la ventana de su dormitorio en A Caridade. VÍTOR MEJUTO

En una treintena de concellos hay más viviendas que habitantes. Las comarcas afectadas cuentan con un alto índice de jubilados y bajo de población activa

24 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La despoblación está abriendo la puerta a los incendios. El envejecimiento y el abandono del medio rural se ceban en el noroeste de la Península, el escenario más castigado por el fuego este verano. No

