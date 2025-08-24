Dos de cada tres casas de los pueblos incendiados en Galicia están vacías
En una treintena de concellos hay más viviendas que habitantes. Las comarcas afectadas cuentan con un alto índice de jubilados y bajo de población activa24 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La despoblación está abriendo la puerta a los incendios. El envejecimiento y el abandono del medio rural se ceban en el noroeste de la Península, el escenario más castigado por el fuego este verano. No