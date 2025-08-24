Carzoá pudo parar las llamas esta vez
CUALEDRO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
A diferencia del 2020, los vecinos de esta parroquia de Cualedro lograron detener el fuego al estar trabajado el entorno de la aldea, pero creen que hay que limpiar más allá de los 50 metros obligatorios25 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
«Ves aquela casa de alí?, a do tellado novo. Hai cinco anos ardeu, pero esta vez o lume non entrou como daquela». La vivienda que señala Nieves desde el exterior de su casa es una