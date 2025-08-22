El BNG solicita una reunión urgente en el Parlamento para valorar la actuación de la Xunta frente a los incendios

Luis Bará, viceportavoz del BNG en el Parlamento de Galicia. Martina Miser

Luis Bará, viceportavoz del BNG en el Parlamento de Galicia, ha anunciado este viernes el registro de una solicitud para convocar de manera urgente la Diputación Permanente para tratar la gestión de la Xunta frente a los incendios. Esto es un órgano extraordinario que se reúne para tratar un tema urgente con representantes de todos los partidos durante el parón estival de la actividad en el Hórreo, que se retoma con normalidad habitualmente a mediados de septiembre. Su objetivo, en este caso, es el de celebrar un Pleno extraordinario en el que Rueda «dea conta da actuación do seu Goberno ante a gravísima crise provocada polos incendios forestais».

El diputado del BNG ha criticado que la Xunta presuntamente no movilizase todos los medios disponibles, así como «o caos e a improvisación» del sistema de extinción de incendios. Asimismo, ha reclamado que el presidente de la comunidad explique las «decisións erráticas adoptadas nos últimos días», por lo que su partido considera un «abandono das políticas de prevención» y un incumplimiento de las recomendaciones del dictamen parlamentario del 2017.

El Bloque ha insistido, a través de un comunicado, en la necesidad de un plan de compensación de los daños provocados por el fuego, dotado de 200 millones de euros para impulsar las zonas devastadas por los incendios. También de un «cambio de rumbo radical» en las políticas de gestión forestal, territorial y del medio rural.

Además, Bará ha remarcado que Rueda debe responder también a la falta de transparencia en la información ofrecida a la ciudadanía y por los retrasos en la puesta en marcha de medidas preventivas. «Chegou o momento de abrir o Parlamento para un debate serio, rigoroso e construtivo no que toda a sociedade galega poida escoitar explicacións e propostas para superar esta crise», añadió.

«Estes incendios deben marcar un antes e un despois», remarcó el viceportavoz del BNG en el Parlamento. Bará concluyó su intervención reclamando de nuevo responsabilidades a la Xunta y solicitando su compromiso para establecer medidas «á altura da gravidade da situación».