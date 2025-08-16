Socorristas alertan del aumento de las imprudencias en Galicia y de los casos de ahogamiento entre personas jóvenes

Socorristas en la playa de O Torno (San Cibrao), el verano pasado PEPA LOSADA

La presidenta de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia, Nuria Rodríguez, ha clamado por la importancia de la prevención y la concienciación sobre «los peligros que conlleva el mar» en un año en el que la gallega es la quinta comunidad más afectada por casos de ahogamiento en España. A lo largo de este 2025, son 34 los fallecidos por este motivo en la comunidad, ocho de ellos solo en julio, según los últimos datos publicados por la asociación.

Rodríguez se ha mostrado preocupada por esta situación en Galicia, y especialmente por los casos entre las personas jóvenes. Pese a que lo habitual continúa siendo que los casos de ahogamiento sucedan con personas de más de 65 años, la presidenta autonómica de la federación destaca casos como el registrado el pasado mes de julio en Catoira, en el que un joven de 14 años murió en la laguna de Pedras Miúdas.

Además, ha remarcado el hecho del aumento de los casos vinculados a imprudencias, «que se pueden evitar». Ha lamentado que este año «es destacable» la cantidad de siniestros entre personas que se tiran desde una altura considerable, en zonas que no conocen y luego no son capaces de salir a la superficie. «Las imprudencias se pagan», ha apostillado, antes de incidir en la importancia de seguir las normas que indiquen los carteles e indicaciones en los arenales, como las banderas rojas.

«La gente no es consciente de los peligros que conlleva el mar»

Ha indicado que «falta educación» y que es importante hacer caso a las indicaciones de los socorristas. «La gente no es consciente de los peligros que conlleva el mar y a Galicia viene mucha gente de fuera que no sabe que hay corrientes y que la marea sube y baja a un ritmo importante. Al niño que casi no sabe andar se le deja en el agua y no ven la fuerza que lleva el mar», ha apuntado la responsable autonómica de la asociación en declaraciones a Europa Press.

Ha aprovechado para reivindicar que todas la playas deberían tener socorristas. Y, al margen del problema de presupuesto al que hacen referencia algunos ayuntamientos, asegura que para captar profesionales debería ampliarse el número de meses que trabajan. «Donde son tres meses no hay problema, donde son dos o menos es muy difícil», explica.

Además, ha destacado la importancia de contactar con el servicio de emergencia antes de actuar ante un caso de ahogamiento. «Se tiran por el accidentado y, en vez de una víctima, tenemos dos», ha explicado. Después de llamar al 112, ha incidido en que antes de lanzarse al agua, es mejor tirar un elemento de flotación, si lo hay.