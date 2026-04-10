Medio millar de médicos tienen ya el título de urgenciólogo en Galicia

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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Con esta nueva especialidad en unos años todos los profesionales que trabajen en urgencias tendrán una formación específica, en la foto las urgencias del CHUS
Con esta nueva especialidad en unos años todos los profesionales que trabajen en urgencias tendrán una formación específica, en la foto las urgencias del CHUS PACO RODRIGUEZ

En junio llegan a los hospitales gallegos los seis primeros residentes que harán esta especialidad: «Somos los encargados de que se formen correctamente»

13 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En el 2024 se creó la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, demandada desde hace años por sociedades científicas y profesionales, y que ya está implantada en la mayoría de países europeos. La convocatoria

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