Medio millar de médicos tienen ya el título de urgenciólogo en Galicia

Con esta nueva especialidad en unos años todos los profesionales que trabajen en urgencias tendrán una formación específica, en la foto las urgencias del CHUS PACO RODRIGUEZ

En el 2024 se creó la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, demandada desde hace años por sociedades científicas y profesionales, y que ya está implantada en la mayoría de países europeos. La convocatoria