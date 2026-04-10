Medio millar de médicos tienen ya el título de urgenciólogo en Galicia
SANTIAGO / LA VOZ
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En junio llegan a los hospitales gallegos los seis primeros residentes que harán esta especialidad: «Somos los encargados de que se formen correctamente»13 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En el 2024 se creó la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, demandada desde hace años por sociedades científicas y profesionales, y que ya está implantada en la mayoría de países europeos. La convocatoria