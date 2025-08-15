Los incendios en Ourense alcanzan un nivel desconocido: «É a peor situación da historia»

1/24 Santi M. Amil 2/24 Santi M. Amil 3/24 Santi M. Amil 4/24 Santi M. Amil 5/24 Santi M. Amil 6/24 Santi M. Amil 7/24 Santi M. Amil 8/24 Santi M. Amil 9/24 Santi M. Amil 10/24 Santi M. Amil 11/24 Santi M. Amil 12/24 Santi M. Amil 13/24 Santi M. Amil 14/24 Santi M. Amil 15/24 Santi M. Amil 16/24 Santi M. Amil 17/24 Santi M. Amil 18/24 Santi M. Amil 19/24 Santi M. Amil 20/24 Santi M. Amil 21/24 Santi M. Amil 22/24 JOSE PARDO 23/24 Santi M. Amil 24/24 Santi M. Amil

La ola incendiaria que tiene en jaque a la provincia de Ourense desde hace una semana sigue escalando y entra en una nueva fase. Este viernes al mediodía, en pleno puente festivo, comenzaban a sonar los teléfonos móviles de los vecinos de una treintena de ayuntamientos de la provincia. También sonó en los de los habitantes de la tercera ciudad de Galicia —Ourense soportó durante toda la jornada una intensa nube de humo— y en municipios limítrofes de la provincia de Lugo, como Quiroga, Ribas de Sil y Folgoso do Courel.

El mensaje saltó desde la Red de Alerta Nacional y fue enviado a través de Protección Civil: «Ante o avance dos lumes, evite calquera desprazamento innecesario e permaneza na súa vivenda. Se está no exterior e non ten onde confinarse afástese dos lugares afectados. Siga as indicacións dos servizos de emerxencia e mantéñase informado a través das fontes oficiais».

Los incendios alcanzan niveles desconocidos. De entrada, el de Chandrexa ya está por encima de las 16.000 hectáreas, el mayor siniestro por extensión en la historia de Galicia, al juntarse dos focos diferentes y reactivarse, y unirse, un tercero. En total, anoche se contaban 41.000 hectáreas arrasadas solo en una decena de fuegos activos. El humo de estos incendios, según constaban imágenes de satélite, alcanza a casi toda Galicia, y hay constancia de llegada de cenizas incluso al norte de Lugo.

Pero no se ha quedado solo en Ourense. Anoche estaban activos diferentes focos en Agolada y Toques. Con esa situación, no extraña que el director xeral de Montes dijera este viernes que Galicia atraviesa la «peor situación da historia» con los incendios forestales.

Los incendios han obligado a cortar por tercer día la conexión por ferrocarril con la Meseta. Hay además cortes en diversas carreteras —tanto nacionales como comarcales—, por lo que se recomienda no coger el coche para hacer ningún desplazamiento que no sea necesario. El fuerte y cambiante viento, puede provocar situaciones peligrosas, tanto para los conductores como para las personas que se encuentren en las zonas afectadas por los fuegos.

El 112 de Galicia también insistía en el mismo mensaje a través de un comunicado: «Os técnicos alertan dun empeoramento das condicións nas vindeiras horas. Facemos un chamamento á poboación afectada polos incendios para que extremen as precaucións e sigan as indicacións dos servizos de emerxencias, como evitar achegarse ás inmediacións dos lumes e evitar desprazamentos».

Hubo más alertas. En Valdeorras se emitieron mensajes desde varios concellos debido al avance del fuego de Larouco que, tras pasar a Petín en la jornada precedente, amenazando varios núcleos donde hubo que desalojar a vecinos, saltaba a A Rúa. La situación se complicó y fue necesario evacuar a los más de 120 mayores de una residencia. Anoche todos estaban bien.

Emergencia en A Rúa

Las llamas alcanzaron también el polígono industrial rués, afectando a una nave de distribución de bebidas, un aserradero y una fábrica de componentes para automóviles. También llegaron al vertedero de inertes, generando un denso humo negro que obligó a cortar la N-120 y provocó que el Concello de A Rúa emitiese una alerta a los móviles de los vecinos pidiendo que no salieran de sus casas ante la toxicidad de la nube. El ayuntamiento limítrofe de Vilamartín fue el siguiente en poner sobre aviso a sus habitantes para que estuviesen listos ante una posible evacuación o confinamiento, dado que las llamas empezaron a entrar en el término municipal a media tarde de este viernes.

En Petín fue necesario pedir a los vecinos de Carballal que no saliesen de sus casas ni del pueblo, mientras que en Santa María las llamas alcanzaban varias casas. También se confinó a los vecinos de Roblido (A Rúa). Pero la preocupación no se limitó a esos cuatro ayuntamientos. Se extendió por toda la comarca de Valdeorras con la misma rapidez que se oscurecía el cielo, ya muy cargado de humo debido a los incendios sufridos en Las Médulas, Chandrexa y Vilariño de los últimos días. La inquietud fue a más cuando empezaron a fallar las conexiones telefónicas a través de móviles de algunas compañía y también las redes wifi.

El fuego obligó además a cortar la vía férrea que une León y Monforte en el tramo entre Vilamartín y San Clodio, lo que cerró toda conexión de Galicia con la meseta por este medio de transporte, ya que también permanece cortada la línea de Zamora.

No mucho mejor estuvo la situación en la parte suroriental de la provincia. Fue necesario prohibir de nuevo la circulación en la A-52 entre Riós y Benavente debido a los fuegos que afectan a esa zona del territorio ourensano y que también siguieron avanzando durante la tarde. La Guardia Civil emitió un llamamiento a la población para que no entrase en la autovía en todo ese tramo para evitar empeorar los embotellamientos.

Los frentes de los fuegos iniciados en Oímbra, A Mezquita, Chandrexa de Queixa, Vilardevós o Vilariño de Conso han ido extendiendo su lengua de fuego a otros limítrofes: Viana, Manzaneda, Trives, Riós, Laza, Monterrei... Y la situación no invita al optimismo.