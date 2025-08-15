Se mantiene muy grave en el Chuac el brigadista de 18 años herido en Oímbra; sus dos compañeros continúan con pronóstico grave

Conexión entre edificios del Chuac Ángel Manso

Los tres brigadistas heridos en el incendio de Oímbra siguen ingresados en la Unidad de Quemados del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), según el parte médico de este viernes, 15 de agosto.

El más joven, de 18 años, presenta quemaduras de tercer grado que afectan al 40 % de su cuerpo y una intoxicación por inhalación de humo. Su estado es estable, pero el pronóstico continúa siendo muy grave.

El brigadista de 23 años sufre quemaduras de segundo grado en el 15 % del cuerpo y afectación respiratoria por humo. Evoluciona favorablemente, aunque su pronóstico sigue siendo grave.

El tercero, de 25 años, también tiene quemaduras de segundo grado en el 15 % del cuerpo e intoxicación por humo. Permanece estable y con pronóstico grave.

Detenido un hombre al que le imputan una imprudencia grave que causó el incendio que calcina más de 5.000 hectáreas en Oímbra La Voz

Los tres resultaron heridos el lunes al verse sorprendidos por las llamas durante las labores de extinción. Fueron rescatados por sus compañeros y trasladados de urgencia al hospital. El fuego de Oímbra, que también afecta a otros concellos limítrofes, es otro de los más virulentos en cuanto a su evolución. Ha quemado una superficie de 8.000 hectáreas, exactamente las mismas que desde Medio Rural se adjudican al fuego originado en A Mezquita. Un hombre de 46 años ha sido detenido, según informó la Guardia Civil de Ourense, por un presunto delito de imprudencia grave que habría causado este incendio de Oímbra, uno de los más graves de la ola que asola la provincia de Ourense.