Sumar pide a la Xunta que solicite el nivel tres de emergencia por los incendios forestales

El líder de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López. Sandra Alonso

El secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, reclama al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que pida al Estado la declaración de la «situación operativa 3 ou nivel tres de emerxencia» para que el Ministerio del Interior asuma la coordinación de la extinción de los incendios. Según explica Sumar en un comunicado remitido a los medios, el nuevo nivel de emergencia permitiría «unha mobilización máis eficaz dos recursos das comunidades autónomas e incorporar todos os efectivos necesarios do Estado».

López advierte sobre una situación «incontrolable» que requiere «ordenar e mobilizar todos os recursos necesarios, activando todos os plans de continxencia precisos». También critica la gestión «cuestionable» de los gobiernos autonómicos populares de Galicia y Castilla y León, si bien insiste en que lo importante ahora es «colaborar entre administracións».

Para el líder de Movemento Sumar Galicia, el nivel tres está justificado porque «os incendios son de extrema gravidade, tanto en dimensión como en número. «Temos condicións meteorolóxicas adversas, con previsión de altas temperaturas, existe risco para poboación, bens e paisaxes naturais, precisamos coordinación entre administracións e control, e, ademais, debemos mobilizar medios extraordinarios», añade.

López apunta, además, los problemas de movilidad que afectan a la vía ferroviaria, interrumpida entre Galicia y Madrid, y los cortes en varios puntos de la AP-52 y la A6: «Moitos galegos e galegas están tendo dificultades para volver aos seus fogares».