Caos en las estaciones de tren de Galicia debido a los cortes de línea por los incendios: «No resuelven, no nos ofrecen agua y nos mienten»
GALICIA
La línea de alta velocidad se restableció sobre las 9.45 de esta mañana, pero ha vuelto a cortarse a las 11.30 horas14 ago 2025 . Actualizado a las 13:51 h.
El corte del tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid dejó durante la noche de este miércoles a cientos de personas atrapadas en las estaciones de tren de la comunidad. Muchos tuvieron que buscar alternativas para viajar o para dormir en algún alojamiento y esperar novedades a la mañana siguiente. Algunos pasaron la noche en la propia estación aguardando novedades. Estas no llegaron hasta cerca de las 10 de la mañana de este jueves, cuando los afectados empezaron a recibir mensajes en sus móviles anunciando el restablecimiento del tráfico ferroviario.
Este jueves por la mañana, minutos antes de ese anuncio, eran cientos las personas que se agolpaban en la intermodal de Ourense. La espera se hizo especialmente dura para quienes llevaban atrapados en la estación desde la noche anterior, como ocurrió con Rosalinda, que ya estaba buscando compañeros de viaje para compartir un taxi que la llevase a Madrid: «Nos han tenido aquí esperando, no resuelven, no nos ofrecen agua y nos mienten. Nos dijeron que iba a venir Cruz Roja a darnos cena y nada, absolutamente nada. Yo entiendo que un incendio no depende de ellos, pero la gestión sí depende de ellos, cómo resuelven y cómo dan un servicio de calidad».
Pasadas las diez de la mañana, tras el restablecimiento del tráfico ferroviario, los primeros en ser reubicados en otros trenes fueron, precisamente, quienes llevaban esperando desde el día anterior. A las 6.24 horas tenía su tren Silvia Lanzi, una argentina que debe llegar este jueves a las 21.00 horas al aeropuerto de Barajas para tomar un vuelo de regreso a su país. Ante la incertidumbre, trató de encontrar alternativas para llegar a la capital, sin éxito. «Todo estaba colapsado. Los buses ya estaban llenos y mi hijo buscó vuelos desde Santiago, pero tampoco», explica la mujer, más tranquila ya tras las primeras noticias noticias sobre la recuperación de la normalidad en la circulación de los trenes.
Otros daban por perdidas sus conexiones, como le ocurrió a la ourensana Alba Cid, que tenía el tren a las 7.23 horas y debía llegar a Madrid antes de las diez de la mañana para seguir viaje hacia Albacete. A esa hora todavía seguía en la estación de Ourense. «Y no sé muy bien cómo hacer. Ahora nos dicen que primero saldrán los de ayer y después el resto, pero yo ya no llego», explica. Para el siguiente tren tenía su billete la diputada del PP Ana Belén Vázquez, que decidió viajar a Vigo en coche tras conseguir un vuelo desde allí para poder desplazarse a Madrid. La parlamentaria echa en falta servicios alternativos en autobús fletados por Renfe, como ocurría en el pasado. «Cos incendios do ano 2017 pasou o mesmo, os trens paraban en Sanabria e desde alí seguíase en bus», dice Vázquez, que añade que «non pode venderse como unha boa xestión deixar á xente tirada nas estacións».
En la intermodal de Ourense, la sensación general era de incertidumbre. «Me da mucho miedo que los vayan a cancelar otra vez. Ayer dijeron lo mismo y después volvieron a cortar», decía, por ejemplo, Raquel Escalona. Precisamente, la línea de alta velocidad volvió a ser cortada a las 11.30 horas, apenas hora y media después de su restablecimiento.
Desde la estación de ferrocarril de A Coruña salieron varios convoyes con dirección a Ourense y Santiago durante el restablecimiento de las línea de alta velocidad, lo que agilizó la situación en la estación. Partieron poco antes de que se cortase de nuevo la conexión, por lo que el personal de ADIF en la ciudad herculina estima que será en estas estaciones donde vuelva a ocurrir un embotellamiento. Al mediodía, los trenes anunciado allí apenas tenían retrasos de un cuarto de hora, todos regionales y de media distancia con Vigo y Ferrol.
En A Coruña, la situación era de incertidumbre este jueves por la mañana. «Hubo gente que pasó la noche aquí, con mantas que les llevaron los de Cruz Roja», afirmaba Miguel Ángel Pardo. Otra viajera, Carmen, que tenía que coger el tren a Madrid de las 5.15 horas, afirmó que la noche fue eterna para ella. «Sabíamos que había problemas y que la situación se podría prolongar, pero por fin podremos viajar», afirmó recién informada del restablecimiento de la línea a primera hora de este jueves, que finalmente volvería a cancelarse horas después.
A primeras horas, con la estación a rebosar y ya haciendo cola, una pareja que tenía que viajar a Sarria con su hija pequeña, contaba que pasaron casi la noche en vela: «Desde que nos enteramos que se había cortado la circulación de trenes en Ourense estuvimos viendo alternativas. Pero las carreteras están cortadas, así que viajar en autobús lo descartamos. De hecho, esta mañana todavía aparecía en la página web que todos los trayectos en bus estaba cancelados», relataban.
La estación herculina, al igual que la ourensana, también dio prioridad a los pasajeros que, como Carmen, tendrían que haber viajado el día anterior. Después, los que tendrían que haber embarcado de madrugada y más tarde los que tenían un billete para más tarde. Pero el nuevo corte de la línea fue un revés que nadie esperaba. Al mediodía, viajeros como Pedro se quedaron parados en Compostela. «El maquinista habló por megafonía informando de que estaba reactivado un incendio y que teníamos que estar parados hasta nuevas instrucciones. Por suerte, y siendo previsores, ya habíamos comprado agua y comida en la estación de A Coruña. Y aquí ha bajado gente a hacer lo mismo que nosotros en la de Santiago», afirmó.