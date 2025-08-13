La Guardia Civil detiene a una persona por la muerte de un hombre en Mesía de un disparo

Vivienda en donde ocurrió el suceso mortal, en Visantoña. D. Vázquez

Continúa la investigación por la muerte por arma de fuego el domingo de un hombre de 44 años en Mesía. La Guardia Civil acaba de detener a una persona en relación a estos hechos y mantiene el secreto de sumario. Se espera que a lo largo del día de mañana pase a disposición judicial.

El suceso ocurrió pasadas las cinco de la tarde del domingo en una vivienda unifamiliar en Visantoña. Allí estaban solo dos hombres, el ya fallecido y el nieto de la propietaria de la casa, un joven de unos 35 años. Fue este quien dio la voz de alarma de lo sucedido.

Unas horas antes, estuvo tomando algo él solo en el bar Centro, a escasos 250 metros de su vivienda. Tras la consumición, se marchó a su vivienda. Al mismo bar volvió después de que se produjera el disparo. Llegó desencajado, muy nervioso, comentó que algo grave había sucedido y pidió a un vecino que lo acompañara a su domicilio. Fue este hombre el que le conminó a que alertara a los servicios de emergencia ante la magnitud del suceso.

El fallecido es Óscar Pallas Gómez, vecino del lugar de A Cruz, en Lesta, que estaba casado y tenía una hija. Trabajaba recogiendo residuos urbanos para la empresa Cerceda Sol y era el que manipulaba la barredora en el núcleo de Ordes.