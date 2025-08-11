El amigo del hombre que murió en Mesía de un disparo acudió a un bar cercano a pedir ayuda

Vivienda en donde ocurrió el suceso mortal, en Visantoña. D. Vázquez

Continúa abierta la investigación por la muerte por arma de fuego el domingo por la tarde de Óscar Pallas Gómez, de 44 años de edad, en una vivienda unifamiliar en Visantoña, en el municipio coruñés de Mesía. El fallecido, vecino del lugar de A Cruz, en Lesta, estaba casado y tenía una hija. Trabajaba recogiendo residuos urbanos para la empresa Cerceda Sol y era el que manipulaba la barredora en el núcleo de Ordes. No hay detenidos por estos hechos.

El suceso ocurrió pasadas las cinco de la tarde, cuando en la vivienda estaban solo dos hombres, el ya fallecido y el nieto de la propietaria de la casa, un joven de unos 35 años que este lunes permanecía en la propia casa y se mostraba molesto por la presencia de los medios de comunicación en la zona para recabar datos del suceso, que trascendió pasadas las once de la noche del domingo.

Pidió auxilio a un vecino

Fue él quien dio la voz de alarma de lo sucedido. Unas horas antes, estuvo tomando algo él solo en el bar Centro, a escasos 250 metros de su vivienda. Nada hacía presagiar la tragedia. Tras la consumición, se marchó a su vivienda. Al mismo bar volvió después de que se produjera el disparo. Llegó desencajado, muy nervioso, comentó que algo grave había sucedido y pidió a un vecino que lo acompañara a su domicilio. Fue este hombre el que le conminó a que alertara a los servicios de emergencia ante la magnitud del suceso.

A la zona acudió un helicóptero medicalizado del 061, pero ya nada pudo hacer por su amigo. También allí la jueza de Ordes que lleva a cabo la instrucción del caso, junto con el secretario judicial y dos forenses, para supervisar el levantamiento del cadáver pasadas las diez de la noche. El cuerpo fue trasladado a Santiago, donde le practicaron la autopsia en el Hospital Provincial de Conxo, para intentar esclarecer exactamente cómo se produjo el disparo.

La vivienda, de planta baja, cuenta con varias construcciones auxiliares. Según los vecinos de la zona, el hombre presentaba una entrada de bala en el lateral del tronco. Era él el que estaba manipulando el arma cuando, por causas que se desconocen, se produjo el disparo que acabó con su vida.

El suceso ha causado consternación en la parroquia de Visantoña por las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos. De hecho, pocos eran los vecinos que querían comentar lo sucedido en la vivienda. Solo explicaron que sabían que ambos hombres —el fallecido y el nieto de la dueña de la casa— eran amigos.

La Guardia Civil informó de que el juzgado había decretado el secreto de sumario y que la investigación de los hechos la lleva el equipo de Policía Judicial de Santiago.

Óscar Pallas fue velado en Ordes y será enterrado el martes por la tarde tras el funeral en la iglesia de San Andrés de Lesta.