El PPdeG reclama al Gobierno que impulse la conectividad digital de Galicia

Julio García Comesaña Xurxo Martínez | EFE

El PPdeG ha reclamado al Gobierno central que impulse la conectividad digital y por móvil en Galicia, donde todavía quedan zonas sin esos servicios, incluso en infraestructuras clave como autopistas, autovías o líneas de ferrocarril.

El parlamentario Julio García Comesaña consideró que esas carencias no son admisibles, y destacó el caso del AVE Vigo-Madrid, que supone estar más de cuatro horas «sen ningún tipo de conexión telefónica nin de datos».

Comesaña anunció que presentarán iniciativas parlamentarias para instar al Gobierno a colaborar con la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), con el fin de completar la cobertura.

A su juicio, esos pasos no se han dado hasta ahora porque la comunidad sigue siendo «periférica, secundaria e prescindible» para el Ejecutivo central, que ha hecho «moita propaganda», pero ha avanzado poco en «solucións reais».