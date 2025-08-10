El PPdeG dice que la ilegalidad de la prórroga de la AP-9 es una oportunidad para rescatarla

Peaje de la AP-9 a su paso por el municipio de Abegondo. CÉSAR QUIAN

El PPdeG ve una «oportunidade» para rescatar la AP-9 en el dictamen de la Comisión Europea que considera ilegal la prórroga de la concesión de la vía. Esa decisión fue tomada por el Gobierno de José María Aznar —presidente del PP— en el año 2000, lo que impidió que la concesión acabase en el 2023.

Fue la segunda prórroga tras la aprobada por el Gobierno de Felipe González —PSOE— en 1994, que prolongó la concesión a Audasa del 2012 al 2023.

Los populares consideran hoy que el rescate es la «opción máis beneficiosa para Galicia e máis razoable para as contas públicas», por lo que han presentado una proposición no de ley en el Parlamento para aprovechar la «ventá de oportunidade» que supone, a su juicio, la decisión de la UE.

Según las estimaciones de la Xunta, la indeminizacion del rescate ascendería a 2.356 millones de euros, un coste similar al coste que tendría mantener el actual sistema de bonificaciones a los usuarios. Es más, los cálculos señalan que el coste podría incrementarse en el futuro al subir los peajes, por lo que el diputado popular Roberto Rodríguez defiende la conveniencia de aprobar ya el rescate: «Canto máis tarde se faga, máis caro será para o peto dos galegos e do resto de españois».

Además, el informe aprobado el pasado lunes por el Consello de la Xunta afirma que la gratuidad mejoraría la seguridad viaria y la calidad de vida de miles de conductores.

Rodríguez concluyó que «queda acreditado unha vez máis que a xestión da Autopista do Atlántico por parte do Estado nos últimos anos foi claramente prexudicial para o interese xeral e especialmente para Galicia», a la vista de las recientes subidas de tarifas.