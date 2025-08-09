Poio lleva al juzgado a la tapería de Combarro que rompió el precinto por carecer de licencia de actividad

CONCELLO DE POIO

El Concello de Poio interpuso una denuncia en el juzgado de guardia contra la persona responsable de una tapería ubicada en Combarro y que fue precintada el pasado viernes por la Policía Local al carecer de licencia de actividad y otros incumplimientos urbanísticos.

En un comunicado, el Concello señaló: «A persoa responsable da tapería rompeu o precinto e abriu ao público a tapería». Añadió el Ayuntamiento que hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que «redactaron atestado que se trasladou ao xulgado de garda».

El gobierno local actuará en una doble vía para que se cumpla la resolución del cierre del local. En vía administrativa, el Concello informó de que el procedimiento continúa abierto con multas coercitivas por el presunto «incumprimento do decreto de alcaldía no que se precintaba o local e cesaba a actividade».

En vía penal, el Concello presentó una denuncia ante el juez por supuesto «desacato grave á autoridade e incumprimento do precinto do local e cese de actividade». El ejecutivo municipal subrayó que «o delito de desobediencia grave á autoridade pode castigarse con penas de prisión de tres meses a un ano».

El Ayuntamiento justificó el precinto del viernes por presuntamente «carecer de licencia de actividade, incumprimentos urbanísticos e un amplo historial de denuncias por molestias e apropiación de espazo público». El Concello acumulaba denuncias contra este local desde el 2015.