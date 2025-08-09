El BNG acusa a la Xunta de dejar sin ejecutar 103 millones de fondos europeos

El portavoz de Industria del BNG en el Parlamento, Brais Ruanova, tachó de «caótica e irresponsable» la gestión de los fondos europeos que está haciendo la Consellería de Industria, ya que según el último informe del Consello de Contas, correspondiente al ejercicio 2023, han quedado sin ejecutar 103 millones de euros.

Ruanova denunció que «a consellería que debería liderar a modernización da industria de Galiza ofrece números de xestión desastrosa». Señaló que Economía disponía de 246,4 millones de euros ese año, pero se firmaron obligaciones por menos del 52 % de esa cifra. «O máis dramático», añadió el diputado nacionalista, es que se pagó menos del 40 %, lo que significa que «só un terzo do orzamento chegou aos beneficiarios». Ruanova denunció además intentos de Economía de disimular esas cifras contabilizando las bajas en los créditos.