Latinoamérica permite mantener la demografía gallega en 2,7 millones de personas

Shanna Jiménez, venezolana que se mudó a Vilagarcía desde Chile junto a su perra.
La población total de nacidos en otros países supera ya en Galicia las 182.00 personas frente a la caída constante de habitantes con origen en la comunidad. «La cultura gallega siempre estuvo presente en mi familia», cuentan los recién llegados

08 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

En Galicia muere más gente de la que nace desde finales de los ochenta. La brecha es cada vez mayor, pero la población total se mantiene prácticamente invariable desde hace más de veinte años, rondando

