El delegado del Gobierno en Galicia critica que la comunidad «non pode permitirse ter unha Xunta coa metade dos fondos do Plan de Recuperación sen resolver»

Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia. Cedida

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha puesto en valor el papel del Ejecutivo de Sánchez con la comunidad, «investindo onde outros recortaban, construíndo onde outros bloqueaban e defendendo a Galicia mentres outros só confrontan». Y es que ha destacado como la Administración central ha invertido en los últimos siete años 18.300 millones de euros más en el territorio que en los siete años anteriores, «correspondentes a gobernos do Partido Popular».

Blanco ha aprovechado para reclamar a Alfonso Rueda, presidente autonómico, que «esixa menos e execute máis» y ha asegurado que «Galicia non pode permitirse ter unha Xunta coa metade dos fondos do Plan de Recuperación sen resolver». Ha recordado como son «máis de 900 millón de euros que non chegan á cidadanía».

Con ello, ha subrayado como a través de distintas iniciativas de inversión en la comunidad, como el Plan de Recuperación, del que ya hay más de 60.000 beneficiarios; los proyectos estratégicos de recuperación de la economía (PERTE), con una inversión de más de 811 millones en empresas locales; el paquete de más de 200 millones enviado para la modernización del sector turístico o los más de 300 millones destinados al desarrollo de proyectos de energía verde. «Cando hai vontade, diálogo e responsabilidade, avánzase», reivindicó el delegado del Gobierno.

«Galicia é hoxe mellor que hai sete anos e imos seguir para que no 2027 teñamos un país con máis progreso e futuro», ha incidido Pedro Blanco, que ha añadido que «da man deste Goberno, Galicia vai seguir transformándose e mellorando cando menos durante os vindeiros dous anos de lexislatura, porque a política está para transformar a vida das persoas e non para o ruído e os berros».

Inversión en Galicia

Con respecto a ello, ha indicado que Galicia recibirá en el 2026, además de fondos del Plan de Recuperación, «as maiores entregas a conta da súa historia, por segundo ano consecutivo». Ascienden hasta los 10.878 millones de euros, un 6,2 % que este año. Esto, sumado a la liquidación del 2024, aportará a la comunidad 11.582 millones el año que viene. Y ha apelado a la responsabilidad del PPdeG para que apoye, llegado el momento, las cuentas que elabora el Gobierno, ya que «o contrario sería votar contra Galicia».

Asimismo, Blanco destacó el apoyo del Ejecutivo central a sectores estratégicos en la comunidad, como el naval, que resurgen con contratos como el de más de 4.300 millones para Navantia para la construcción de fragatas para la Armada española o los 440 millones comprometidos para la construcción de un buque de aprovisionamiento en combate. También para el fomento del Estado del bienestar, con una inversión de 526 millones para la construcción de 1.406 viviendas públicas y la rehabilitación de otras 18.000 en la comunidad o a través del incremento de la bolsa de becas a estudiantes o iniciativas como el Bono Cultural dirigido a jóvenes de 18 años.

Además, ha incidido en el proyecto de mejora de la red de transportes en territorio gallego, a través de los más de 375 millones destinados al pago de bonificaciones en la AP-9 y los 4.561 millones que contempla invertir el Ministerio de Transportes en el corredor atlántico en Galicia hasta el 2030.