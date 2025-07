El BNG acusa a la Xunta de ser «desleal» con los concellos por bloquear la declaración de zonas tensionadas

Xoán Carlos Gil

La diputada del BNG Alexandra Fernández acusó este martes a la Xunta de ser «desleal» con los concellos al intentar bloquear la declaración de zonas tensionadas pese a que los municipios cumplan los requisitos, acusó.

En un audio remitido a los medios, Fernández pidió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que «deixe de poñer paus nas rodas aos concellos que están tomando medidas para limitar os prezos da vivenda no mercado libre». Además, insistió en que con las decisiones que adopta la Xunta no se boicotea a los ayuntamientos, sino a la ciudadanía.

Desde el BNG reprochan que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) frenase la declaración en Santiago, ciudad gobernada por la nacionalista Goretti Sanmartín, mediante un requerimiento en el que se le pedía que reformulase su petición para ser declarada como zona tensionada y al que el ayuntamiento respondió esta semana. La diputada consideró que el requerimiento enviado por la Xunta «está cargado de incoherencias, con valoracións subxectivas, que o único que intentan é, dunha forma burda, atacar un informe realizado» por expertos en la materia.

Además, acusó a la Xunta de ser «parte activa do problema da vivenda» al poner trabas a los concellos. Ante ello, Fernández reclamó al Gobierno gallego que «asuma as súas competencias» y respalde las decisiones de los concellos. «A actuación en Santiago é unha decisión política que ten unha clara intención, que é bloquear as solucións, e levar o problema da vivenda a unha oposición absolutamente desleal, ao máis puro estilo do Partido Popular», condenó.