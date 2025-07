A queima da fronte mudéxar diante da entrada principal da catedral compostelá era unha tradición que enchía o Obradoiro cada 24 de xullo. XOAN A. SOLER

Hai 25 anos, no verán do 2000, aínda se andaba ás voltas co trazado da AP-9 que une Fene e Ferrol. A construción dese tramo, un dos argumentos cos que agora xustifica o Goberno central