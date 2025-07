La Xunta no asistirá a la conferencia sectorial convocada por el Gobierno para el reparto de los menores migrantes

Adriel Perdomo | EFE

Galicia no ocupará su silla en la conferencia sectorial convocada este jueves por el Ministerio de Juventud e Infancia para abordar el reparto de los menores migrantes no acompañados. Desde la Consellería de Política Social e Igualdade han confirmado que, en este caso, no asistirá ningún representante de la Xunta al tratarse de un encuentro «convocado de xeito ilegal e cunha orde do día rexeitada nas reunións previas».

Recordando que Galicia siempre mostró su voluntad para colaborar y su solidaridad en todos los pactos acordados hasta el 2024 para la acogida de estos niños, insisten desde la consellería en que el sistema de protección autonómico no puede acoger a los 317 menores migrantes que propone el Gobierno porque tiene una sobreocupación del 108 %.

Tampoco está de acuerdo la Xunta en la «creación de macrocentros, sen garantías para o benestar dos menores», un modelo al que le estarían obligando a establecer con este reparto que califican de injusto e insolidario. «A Xunta sempre apostou por un modelo integrador e de convivencia, totalmente contrario a este», señalan.

Desde la Consellería de Política Social e Igualdade rechazan la propuesta de este reparto porque se niegan, según explican, a convertir a los menores en objetos de intercambio político: «Son persoas a protexer, non paquetes a repartir. E deben ser atendidos con dignidade, non utilizados como coartada para resolver as urxencias parlamentarias dun presidente asediado pola corrupción da súa contorna».

«Ata cando teremos que seguir acollendo?», se preguntan, asegurando que el «anuncio do reparto actúa como efecto chamada». Y critican directamente al presidente del Gobierno: «Pedro Sánchez só pensa en Pedro Sánchez». Creen que utiliza a los menores como escudo político: «Ante a falta de política migratoria, negámonos a asumir as consecuencias do fracaso do Goberno».

El traslado de los menores migrantes a las comunidades está pendiente del aval del Tribunal Supremo S. P.

Como venía insistiendo la conselleira Fabiola García en la última semana, el reparto del Gobierno solo busca enfrentar a las comunidades, «aplicando criterios arbitrarios, sen consenso e co único obxectivo de excluír do reparto a Cataluña e ao País Vasco, os seus socios parlamentarios no Congreso».

Advierte en un comunicado la Xunta del «risco real de colapso dos sistemas de protección de menores, que xa funcionan ao límite da súa capacidade». La llegada «forzosa» de más menores los obligaría, según aseguran, «a abrir macrocentros que imposibilitan a súa atención personalizada e integración». Dicen que tampoco se compromete el Gobierno a garantizar las condiciones de los niños: «A súa única intención é repartilos, transferilos a outras Administracións e desentenderse deles».

La Xunta rechaza que ese traslado de menores se realice «sen asegurar previamente a determinación efectiva da súa idade, o que fomenta o fraude na declaración de minoría e pon en dúbida todo o procedemento». Y exige que el Gobierno «se faga cargo, de maneira directa e con financiamento propio, da atención aos menores non acompañados en situacións de emerxencia como a que atravesan Canarias ou Ceuta ou poidan sufrir outros territorios».

Ayer, el Tribunal Constitucional admitía los recursos presentados por seis comunidades autónomas, entre ellas Galicia, contra el reparto de menores migrantes establecido por el Gobierno. «Seguimos defendendo que o real decreto é inconstitucional porque invade as competencias de protección e tutela dos menores, que son exclusivas das comunidades», recuerdan.