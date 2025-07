Más 56.000 personas solicitan plaza de FP en Galicia para el próximo curso

Taller de informática de las clases prácticas de FP del IES Espiñeira, en Boiro. CARMELA QUEIJEIRO

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha anunciado que más de 56.000 personas han presentado su solicitud para estudiar un ciclo de Formación Profesional (FP) durante el próximo curso en Galicia. Esto supone un incremento en 2.000 solicitudes con respecto a las recogidas para el pasado curso 2024/25. Unas cifras que según Rodríguez avalan «o interese da cidadanía por estas ensinazas en Galicia».

En esta línea, ha subrayado que se trata de una fase «moi inicial» del proceso, ya que la primera adjudicación de plazas se realizará el día 15 de julio. Será a partir de ahí cuando los interesados deberán de confirmar su solicitud mediante la matrícula, antes del 22 de julio a las 13.00 horas. Además, el titular de Educación ha explicado que aún hay personas decidiendo por que vía formativa optan, dudando aún con si estudiar Bachillerato o estudios universitarios.

También es el primer año en el que la adjudicación de plazas para los 251 ciclos ofertados se concentra a lo largo de julio, con el fin de «axilizar o proceso en beneficio do alumnado e dos centros», como ha asegurado Román Rodríguez. De esta manera, tras la primera adjudicación de plazas del 15 de julio, la segunda será el 22 de julio y la tercera, el día 29. Después de estas tres, del 1 al 26 de septiembre seguirá abierta la adjudicación continua desde los propios centros educativos para los ciclos formativos donde queden vacantes.

Rodríguez ha subrayado que el verano es un «momento crave» para los centros educativos, ya que cuando acaba el curso «queda moito por facer, como as melloras nos centros e as pequenas intervención para ter os máis de 1.600 edificios no mellor estado posible para o regreso ás aulas».