El PSdeG pide amparo al Parlamento tras acusarles de «corruptelas» el popular Gonzalo Trenor

carmela q ueijeiro

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Elena Espinosa, anunció este jueves que su grupo solicitará el amparo del presidente del Parlamento, Miguel Santalices, tras las «graves acusacións vertidas en redes sociais» por el diputado popular Gonzalo Trenor acusando a varios cargos socialistas de estar implicados en «corruptelas». En el mensaje, Trenor compartía una noticia de La Voz sobre la ausencia de tres diputados del PSOE en la Diputación de Lugo como protesta contra su presidente, José Tomé.

El parlamentario popular incluía a Tomé, al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro; la secretaria de organización, Lara Méndez; y la ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, imputada en el caso Koldo. «Es esperanzador ver que hay socialistas que han decidido plantar cara a las corruptelas de Besteiro, Pardo de Vera, Lara Méndez y el presidente de la Diputación. Todo mi respeto», escribió en su cuenta de X.

Para el PSdeG, estas declaraciones «revisten unha especial gravidade no contexto actual» después de que hace unos días se cerrase definitivamente la causa judicial que, a partir de denuncias anónimas falsas, mantuvo a Besteiro apartado de la vida política durante más de una década. Recuerdan que el proceso fue originado por la actual vicepresidenta del Parlamento, Elena Candia, a quien en el pleno de esta semana exigieron que se disculpase por su actuación.

«En política non todo vale, por moito que o PP estea convencido do contrario. E chegou o momento de empezar a denuncialo con claridade, tamén desde as institucións», advierten los socialistas, que exigen a Trenor que elimine su mensaje en X y pida «desculpas públicas por unha acusación tan grave como falsa». También elevan al presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, que adopte medidas para «evitar que se repitan este tipo de situacións».

Los socialistas gallegos estudian además «posibles medidas legais para atallar de raíz este tipo de infundios». El amparo solicitado al Parlamento pretende pedir a la Mesa que se posicione sobre el caso.