Tres diputados socialistas del gobierno de la Diputación de Lugo no acuden al pleno como protesta contra José Tomé

Las tres sillas vacías del grupo del PSOE en el pleno de la Diputación de Lugo LAURA LEIRAS

El proceso de primarias en el PSdeG-PSOE en la provincia de Lugo ha dejado heridas abiertas, hasta el punto de que tres diputados del gobierno de la Diputación no han acudido esta mañana al pleno provincial, como forma de protesta por las primeras decisiones que tomó el secretario general que salió ganador de las primarias, el presidente de la Diputación, José Tomé, con el 58 % de los votos frente a un grupo de diputados de su gobierno, liderado por Iván Castro. Al final Tomé, como anunció, hizo una ejecutiva provincial más afín y sin integrar a ninguna persona relevante de la otra candidatura, pero sus primeros pasos al frente del partido en Lugo no han gustado a los críticos.

La caja de Pandora se abrió hace unas semanas cuando sin previo aviso, el presidente José Tomé firmó el cese de Darya Fernández como asesora provincial. Esta militante se había posicionado a favor del grupo alternativo a Tomé para dirigir el PSOE en Lugo, lo que se vio desde los afines a Iván Castro como una represalia por haber participado en un proceso que recuerdan que es democrático. Desde el entorno de Tomé señalaron que el cese había sido por falta de confianza y que es una competencia exclusiva que tiene el presidente.

Pero el siguiente paso del enfado de los perdedores de las primarias se ha visibilizado este martes 24 de junio, con la ausencia al pleno de la Diputación de los tres diputados provinciales que se presentaron en la candidatura alternativa: Iván Castro, portavoz de Paradela; José María Arias, alcalde de Castroverde; y Marisol Morandeira, alcaldesa de Guitiriz.

Tomé llegó a manifestar en varias ocasiones que los diputados que se enfrentaron a el en las primarias debería haber dado un paso al lado y entregar su acta provincial si no estaban de acuerdo con las decisiones de la ejecutiva anterior, en la que llegaron a estar incluidos los alcaldes críticos.

Además, desde la dirección del PSOE señalan que la candidatura de Iván Castro debería haber asumido el resultado de las primarias y que el ganador tiene el derecho a crear su equipo. Y desde la candidatura que lidera el portavoz de Paradela indican que la ausencia de hoy al pleno nada tiene que ver con el resultado de las primarias, pero sí han pedido reuniones (la última esta semana por registro) con Tomé para analizar cómo queda la gobernanza del equipo de gobierno provincial, y más tras el cese de Darya Fernández.

Tomé antes del pleno de mayo, con tres de los diputados críticos y que hoy no han acudido como forma de protesta: de rojo Morandeira, y detrás Iván Castro y José María Arias Óscar Cela

Los motivos de la ausencia del pleno de hoy, señalan, se debe a que desde finales de mayo pidieron una reunión con el presidente José Tomé para analizar diversos asuntos de cómo quedará el trabajo provincial a partir de la celebración del congreso. Pero pasado un mes, dicen que nadie les ha convocado a esa reunión y ven esa falta de comunicación y el cese de Darya Fernández, que además es la hija del alcalde de Navia de Suarna, otro regidor que apoyó a Iván Castro, como una guerra abierta de la nueva dirección del PSdeG contra un grupo de militantes que participaron en un proceso democrático.

Estos tres diputados además ya llevan varias semanas sin acudir a la reuniones de la junta de gobierno ni a la comisión de plenos, lo cual ya podría verse como una advertencia de lo que esta mañana ha ocurrido, que el PSOE solo cuenta con 7 diputados en el pleno, que junto con los tres del BNG no le dan la mayoría para poder ganar las votaciones. Por ejemplo, los primeros puntos relevantes del orden del día, el gobierno ya ha perdido las votaciones, como el plan económico y jurídico de la residencia de Becerreá.

Ante la ausencia de los tres diputados del PSOE, está por ver cómo va a reconducir la situación José Tomé, que durante el proceso de primarias ya mostró su malestar y calificó de falta de lealtad a los diputados críticos que se presentaron contra el para dirigir el PSOE lucense. Y está por ver si la decisión de los díscolos acarreará la apertura de algún expediente, si se abren vías de un cambio de gobierno en la Diputación, o si la crisis se cierra rápido y las dos partes liman las tiranteces de los últimos meses.

Navia de Suarna

Además, y no es un dato menor, una de las personas afectadas por la decisión del cese de Darya Fernández es el alcalde de Navia, José Fernández, una persona con una larga trayectoria en el PSOE, pero que lleva varias semanas muy molesto. Navia de Suarna es una pieza importante para que un partido gane o pierda el poder de la Diputación, ya que sus votos forman parte del partido judicial de A Fonsagrada, el único que solo elige un diputado, clave para conseguir las mayorías en San Marcos.

Los fantasmas de la época de Manuel Martínez, el alcalde de Becerreá, que no acató la orden del partido y llegó a permitir que durante unos meses la popular Elena Candia fuese presidenta de la Diputación, vuelve a planear en la Diputación. Tomé, precisamente, llegó hace seis años al Palacio de San Marcos para poner paz tras años turbulentos bajo el mandato de Darío Campos y con un gobierno en minoría al pasar al grupo de no adscritos de Manuel Martínez, pero ahora el alcalde de Monforte tiene una crisis abierta.

Todo este malestar de los críticos del PSOE de Lugo es conocido por la dirección del PSdeG, que dirigen los lucenses José Ramón Gómez Besteiro y Lara Méndez, pero por el momento no han mediado.

Un pleno mirando a los móviles y al exterior

La ausencia de los tres diputados socialistas no está pasando desapercibida en la celebración del pleno. Desde las filas del PP ya aprovecharon el momento al inicio de pleno. Su portavoz, Antonio Ameijide, señaló: «É curioso a ausencia chamativa de persoas do PSOE, quizais as aguas do PSOE andan turbias, como cando o señor Cerdán paseaba con presidente Tomé polo catamarán do Sil».

«Tomé debeu quedar mudo porque non ofreceu ningunha explicación ao esperpento vivido hoxe no pleno da Deputación, ao igual que Sánchez está quedando só, escondido e en silencio. O peor é que os veciños da provincia pagamos as pelexas internas do PSOE e sufrimos a debilidade dun goberno débil e sen liderado», dijo el diputado del PP.

Por su parte, con ironía, la portavoz socialista del gobierno, Pilar García Porto, señaló: «Benvida a TVG, facía moito tempo que non contábamos con vostedes, é un auténtico pracer contar con vostedes aquí».

A medida que se van desarrollando los puntos del pleno, salvo los diputados que intervienen, los móviles del resto de diputados y asesores no paraban de recibir y de enviar mensajes, además de comentar las noticias que se están produciendo sobre la ausencia de los tres diputados del PSOE.

Votaciones perdidas

El gobierno provincial de PSOE y BNG perdió cinco votaciones entre propuestas y mociones, ya que el equilibrio de fuerzas quedó en 10 votos del gobierno (7 de PSOE y 3 del BNG, frente a 12 del PP, uno de ellos telemático, al ausentarse el alcade de Friol.

Por ejemplo, no salió adelante la propuesta del gobierno provincial «en contra da inxerencia política da Xunta nos centros de ensino», o una moción del PSOE reclamando a la Xunta «que cumpra cos comprimisos adquiridos e asuma o persoal das unidades de atención á drogodepencia», o la moción del PSOE para pedir a la Xunta «que se sume ao acordo de vivenda proposto polo Goberno na Conferencia de Presidentes».

El PP, en un debate muy bronco al salir los casos de corrupción de cargos del PSOE y del PP, ganó la moción en la que se reclama al Gobierno «unha conexión ferroviaria para Lugo en igualdade de condicións que o resto de capitais e provincias do entorno». Salió adelante con 12 votos del PP, siete en contra del PSOE y tres abstenciones del BNG.

En algún momento del pleno, como cuando la nacionalista Iria Castro hablaba de una moción sobre vivienda, gran parte de los diputados del PP se ausentaron del plenario, dejándolo casi vacío, aunque regresaron a tiempo para votar y derrotar la moción del PSOE.

Además, el pleno se inició con una protesta de un grupo de vecinos de Becerreá justo en la entrada del Pazo de San Marcos, que llevan años reclamando la apertura de la residencia de mayores.

La moción de Elena Candia

El portavoz del PP, Ameijide, aprovechó, en un debate sobre vivienda, para vincular el anuncio de la moción del PSOE para pedir la dimisión de Elena Candia con la ausencia de los tres diputados, dando a entender que los socialistas no llevaban la moción contra la presidenta popular de Lugo porque temían la derrota en el pleno.

Pero José Tomé, que se mantuvo todo el pleno con tranquilidad y sin entrar al trapo de las indirectas populares, acusó a Ameijide de mentir y de manipular, recordando que el ya había dicho que la moción contra Elena Candia iría e irá al pleno de julio.

Tomé fue claro: «Esta iniciativa, como xa dixen, irá en xullo, porque os anónimos da señora Candia trouxeron consecuencias, porque a señora xuíza, que si foi sancionada, tiña un marido que era dirixente do PP, e o PP aprazou a designación do señor Besteiro como senador para que saíse o auto contra el e evitar que o caso acabase no Supremo, onde non se podería perxudicar durante 12 anos a persoas e a unha institución».