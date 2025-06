Reclaman a la dirección de Renfe que suspenda su contrato con una empresa de seguridad israelí

Pasajeros a punto de entrar a un tren en la estación de Santiago. Sandra Alonso

El sector ferroviario de la CGT en Galicia remitió un escrito al presidente de Renfe para que suspendiese el contrato de prestación del servicio de seguridad y vigilancia a bordo de los trenes, en las estaciones, talleres y otras infraestructuras ferroviarias, «adxudicado á empresa I-SEC Aviation Security SL, filial do grupo israelí ICTS creado en 1982 por membros dos servizos de intelixencia israelís do Shin Bet», explica el sindicato. «Dende o Sector Ferroviario de CGT en Galiza consideramos que o Grupo Renfe, como empresa pública que é, debe manter unha posición clara contra o xenocidio que o goberno israelí está a perpetrar contra o pobo palestino, non financiando a empresas israelís con diñeiro público e menos a empresas cuxa creación ten antecedentes con persoas vinculadas aos servizos de seguridade israelís que non respectan os dereitos humans», aseguran la central en un comunicado.

La empresa I-SEC en el ámbito gallego está contratada por Renfe para trabajos de seguridad a bordo de los trenes y estaciones de todas las líneas gallegas, así como para la vigilancia de los trenes estacionados en vías y apartaderos, y la vigilancia de infraestructuras como los edificios de los talleres de mantenimiento de vehículos ferroviarios (Redondela, Ferrol y Ourense). «Dende o sector ferroviario de CGT Galiza reclamamos a suspensión do servizo e a licitación do mesmo pra a súa concesión a outra empresa non vinculada con Israel».