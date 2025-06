Arrancan las oposiciones para veinte mil aspirantes a profesor: «Somos moitos, pero os que veñen realmente preparados non son tantos»

1/12 En el IES Lamas de Abade se examinaron casi medio millar de opositores de primaria SANDRA ALONSO 2/12 SANDRA ALONSO 3/12 El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, acudió al IES Lamas de Abade de Santiago SANDRA ALONSO 4/12 SANDRA ALONSO 5/12 SANDRA ALONSO 6/12 SANDRA ALONSO 7/12 SANDRA ALONSO 8/12 SANDRA ALONSO 9/12 SANDRA ALONSO 10/12 Martina Maroñas y Xoel López, de 23 años, se examinan por primera vez SANDRA ALONSO 11/12 SANDRA ALONSO 12/12 SANDRA ALONSO

La maquinaria de las oposiciones de educación se pone hoy a prueba: 20.520 opositores, 1.664 plazas, 183 tribunales, pruebas en dieciséis concellos y unos dos mil docentes implicados en los 183 tribunales que juzgarán a los futuros profesores de la enseñanza pública. Primerizos, veteranos, unos con más nervios y otros con la calma que da saber tener un puesto consolidado como interino. En el IES Lamas de Abade, en Santiago, se examinan 448 opositores al cuerpo de maestros, en concreto de educación primaria. También a este centro acudió el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para saludar a los miembros de los tribunales (4 en este centro) y comprobar el inicio del proceso selectivo. Un proceso que dejará la tasa de interinidad estructural en menos de un 5 %, «o 1 de setembro deste ano quedará nun 4,6 ou nun 4,7 %», explicaba el director xeral de centros, Jesús Álvarez. Es decir, que de cada cien plazas de educación, 95 tienen nombre y apellido.

«Queremos seguir mantendo un dos cadros más estables dentro do sistema público, porque é positivo para a persoa individual pero tamén para os centros, xa que permite desenvolver proxectos e traballos con máis estabilidade e por conseguinte con máis calidade e maior rendemento», apuntó el conselleiro antes del comienzo de los exámenes. Desde el 2009 se han renovado dos tercios de la plantilla de profesorado en la comunidad.

A las puertas del instituto se concentraban quienes acudían con más nervios, la mayoría, y quienes mostraban más tranquilidad. Uxía Gandarela, de Noia, forma parte de este último grupo, «é a sexta vez que me presento e xa consolidei na primeira, eu penso que os que veñen agora téñeno máis difícil porque hai moito interino consolidado».

Los puestos más reñidos para las oposiciones de educación en Galicia: de Pedagoxía Terapéutica a dos materias de FP Sara Carreira

No obstante, los jóvenes vienen pisando fuerte y muy preparados. Martina Maroñas también es de Noia y Xoel López de Ribeira. Tienen 23 años y terminaron la carrera en la UDC en el 2024. Desde entonces se preparan para este momento. Durante los primeros meses eran pocas horas de estudios pero en los últimos el ritmo llegaba a las ocho horas diarias. Han recibido muchos consejos estos días, sobre todo apelando a la tranquilidad, «ao final levamos moito tempo preparándoo e son cousas que nos soan», dice Martina. Y por muchos opositores que haya, añade Xoel, no todos tienen el mismo nivel de preparación, «somos moitos pero os que están verdadeiramente preparados tampouco son tantísimos así que non hai que asustarse. Dos meus amigos a maioría veñen firmar». ¿Y si consiguen la plaza a la primera? «Ogallá», suspira Xoel. «Pois a descansar e a disfrutalo que o merecemos», concluye Martina.

Alexandra Gambino, de A Estrada SANDRA ALONSO

La mayoría ha elegido esta carrera por vocación. Alexandra Gambino, de A Estrada, lo tiene claro, «me gustan los niños, me gusta enseñar y estar con ellos, al final es un esfuerzo que haces por tu vocación». En su caso es la segunda vez que se presenta y, admite, el caso práctico es lo que más la inquieta.

El 1 de agosto, resuelto

Según la Consellería de Educación el próximo 1 de agosto los opositores que hayan conseguido una plaza sabrán ya cuál es su destino, al que se incorporarán el 1 de septiembre. Hay 1.664 puestos aunque 230 son de promoción interna, para el acceso desde el cuerpo de maestros al de profesores de secundaria. Otros 10 son para inspectores —se examinaban a unos metros, en el CIFP Compostela—, y 1.424 de acceso libre. En secundaria hay 918 plazas, 426 para maestros y 80 de especialistas en sectores singulares de FP.