Las oposiciones de educación de la Xunta se distribuirán en 16 sedes e involucrarán a 2.500 profesionales y 20.520 candidatos

A Coruña, Ferrol, Oleiros, Betanzos, Culleredo, Santiago, Ames, Rábade, Lugo, Lalín, Vilagarcía, Poio, Pontevedra, Ourense, Pontearas y Vigo. Esos son los 16 concellos elegidos por la Xunta para acoger los exámenes de las oposiciones de educación de la Consellería de Educación, que este año pondrá encima de la mesa 1.664 plazas, de 50 especialidades diferentes. 1.425 serán de acceso libre, 10 para el cuerpo de inspectores y las 230 restantes, para promoción interna. Así lo recordó esta mañana el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en el CAFI de Lamas de Abade, donde remarcó que el gobierno gallego vuelve a convocar los exámenes, que arrancarán el 21 de junio, en «tempo e prazo» para que los futuros funcionarios estén el 1 de septiembre en sus respectivos centros educativos. «Temos unha das mellores tasas de profesores funcionarios de España», apuntó el popular, que afirmó que las oposiciones educativas involucrarán a 2.500 profesionales y, finalmente, a 20.520 candidatos.

«Ás 1.664 prazas corresponden co 120 % da tasa de reposición, que é o tope legal. Un dos nosos grandes obxectivos é ter plantillas estabilizadas. Dende o 2009, renovamos un terzo do profesorado, dende ese ano levamos 20.200 prazas convocadas». Por cuerpos, 426 serán plazas de maestro; 918, de secundaria; 80 de especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional (FP); diez corresponderán con el cuerpo de inspectores y 230, para pasar del subgrupo A2 al A1.

En lo referente a la distribución por sedes, la ciudad de A Coruña acogerá 15 especialidades. El examen de Educación Infantil será en el IES Ramón Otero Pedrayo; el de Educación Primaria, en los IES Plurilingüe Elviña y Monte das Moas; Inglés Primaria irá para el IES Urbano Lugrís. El IES Plurilingüe Adormideras acogerá el de Educación Física Primaria; Pedagoxía Terapéutica se celebrará en el IES A Sardiñeira; Audición e Linguaxe, en el CIFP Someso; Griego, en el IES Adormideras; Construccións civís e edificacións, en el CIFP Someso; Hostalaría e turismo, en el IES Plurilingüe Eusebio da Guarda; Organización e Xestión Comercial, en el IES Urbano Lugrís; Servizos á comunidade, en el CIFP Ánxel Casal. Por último, el CIFP Paseo das Pontes acogerá los exámenes de Cociña e pastelaría, Patronaxe e confección y Servizos de restauración.

El IES Plurilingüe de Ames contará con cuatro tribunales y 520 opositores a Lingua e Literatura Galega. En el IES As Mariñas de Betanzos se hará la prueba de Oficina de proxectos de construción. Culleredo acogerá el examen de Matemáticas, en el CIFP Universidade Laboral, así como el de Procesos na industria alimentaria, que será en el IES Rego de Trabe. En Ferrol se reunirán los candidatos de las especialidades de Procesos de xestión administrativa, que irán al IES Sofía Casanova, y Equipos electrónicos, que deberán acudir al CIFP Ferrolterra.

En el IES María Casares de Oleiros será la prueba de Economía. Santiago sumará 13 especialidades: Educación Infantil, en el IES Arcebispo Xelmírez II; Educación Primaria, en el IES Lamas de Abade; Inglés Primaria, en el IES de Sar; Francés Primaria, en los IES de A Pontepedriña y Lamas de Abade. Educación Física Primaria irá para el IES Arcebispo Xelmírez II, lo mismo que Música Primaria. Pedagoxía Terapéutica será en el IES As Fontiñas; Audicación e Linguaxe, en los IES A Pontepedriña y Lamas de Abade; Inspección Educativa, en el CIFP Compostela; Xeografía e Historia, en el IES Eduardo Pondal, CIFP Compostela y IES de Sar; Inglés, en los IES Arcebispo Xelmírez y Antonio Fraguas; Acreditación de coñecemento galego irá para el IES As Fontiñas; y Produción de artes gráficas, para el CIFP Compostela. En total, en la provincia se distribuirán 81 tribunales y 9.147 opositores.

Más pruebas

En Lugo se celebrarán exámenes de diez especialidades: Educación Infantil, en el IES Leiras Pulpeiro; Educación Infantil, en el IES Nosa Señora dos Ollos Grandes; Inglés Primaria, en el CIFP As Mercedes; Educación Física Primaria, en el IES Xoán Montes; Pedagoxía Terapéutica, en el IES Ánxel Fole; Audición e Linguaxe, en el IES Sanxillao; Organización e Proxectos de fabricación mecánica, en el CIFP Politécnico de Lugo, lo mismo que el de Procesos diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos. La prueba de Mantemento de vehículos será en el CIFP As Mercedes; y Peiteado, en el IES Muralla Romana. En Rábade se celebrará solo un examen, el de Informática, en el IES Río Miño.

En Ourense, el de Educación Infantil será en el IES Universidade Laboral; el de Educación Primaria, en el IES O Couto; el de Inglés Primaria, en el IES Xesús Ferro Couselo; el de Francés Primaria, en el IES Julio Prieto Nespereira; el de Pedagoxía Terapéutica, en el IES Ramón Otero Pedrayo; el de Audición e Linguaxe, en el CIFP Portovello; el de Filosofía, en el IES As Lagoas; el de Administración de empresas, en el CIFP Portovello; el de Procesos sanitarios, en el CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel; y el de Sistema electrotécnicos e automáticos, en el IES 12 de Outubro, mismo lugar que el de Estética.

La provincia de Pontevedra sumará 65 tribunales y 7.277 opositores. A Lalín irán los de Bioloxía e Xeoloxía, que tendrán su examen en el IES Ramón Aller Ulloa. En el IES de Poio será el de Orientación Educativa, mientras que el IES do Barral, en Ponteareas, acogerá el de Portugués. Vilagarcía sumará solo una prueba, la de Sistemas e Aplicacións informáticas, que irá al IES Armando Cotarelo Valledor. Ocho especialidades se reunirán en Pontevedra: Educación Infantil, en la UNED; Educación Primaria, en el IES Frei Martín Sarmiento; Música Primaria, en el IES Gonzalo Torrente Ballester; Educación Física Primaria, en el Epapu Río Lérez; Pedagoxía Terapéutica, en el IES Gonzalo Torrente Ballester; Lingua Castelá e Literatura, en el IES Valle-Inclán; Tecnoloxía, en el IES Sánchez Cantón; y Formación e orientación laboral, en el IES Luís Seoane.

Once especialidades se repartirán en Vigo. Educación Infantil será en el IES A Guía; Educación Primaria, en el IES Ricardo Mella; Inglés Primaria, en el IES Valadares; Pedagoxía Terapéutica, en el IES de Teis; Audición e Linguaxe, en el IES A Guía; Física e Química, en el IES Santa Irene y IES San Tomé de Freixeiro; Educación Física, en el IES do Castro; Procesos e medios de comunicación, en el CIFP Audiovisual de Vigo; Sistemas electrónicos, en el IES Ricardo Mella; Instalacións electrotécnicas, en el IES Politécnico de Vigo; mismo lugar que el de Mecanizado e mantemento de máquinas. «Queremos informar coa antelación suficiente para que aquelas familias que teñan que facer desprazamentos conten co tempo suficiente», cerró Román Rodríguez, que destacó el intenso «traballo loxístico» realizado por la Consellería de Educación.

Facultad de Medicina

Durante la rueda de prensa, Rodríguez también habló sobre el conflicto por el grado de Medicina, que la UDC quiere impartir en A Coruña, reivindicación a la que también se sumó el Concello de Vigo. Destacó que como conselleiro debe tener una visión conjunta de Galicia: «Calquera concello pode pedir, pero esta cuestión está moi clara. Catro dos cinco actores temos unha visión, mentres que un ten unha diferente. No nos parece coherente nin lóxico porque se racha cunha forma de facer as cousas». Cree que el actual sistema funciona muy bien y que debe ser el que rompe el debate, quien «debe tratar de explicar porque o fai». Aunque abrió la puerta a analizar el actual modelo de descentralización, lo definió como «sólido. Realmente temos que darnos un tempo para reconducir esta situación».