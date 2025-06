Las actividades que se organicen en los colegios deberán garantizar «neutralidade ideolóxica»: «Que non haxa uns coa bandeira rusa e outros coa bandeira ucraína»

Las actividades complementarias deben fomentar el pluralismo social y tener pertinencia, como la foliada realizada en el colegio CPI Bembibre hace unas semanas PACO RODRÍGUEZ

La Consellería de Educación convocó este miércoles a la Xunta Autonómica de Directores para abordar las instrucciones de organización del próximo curso, un documento que ayuda a planificar la actividad lectiva. Y en esta ocasión las instrucciones ponen el foco en tres aspectos que la Xunta quiere destacar: el refuerzo de la autoridad del profesor para garantizar la convivencia en los centros educativos, la «neutralidade ideolóxica» de las actividades complementarias que se organicen, y el fomento de la lectura, sobre todo en la etapa de primaria.

Sobre el segundo de los puntos, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicó que el objetivo afecta tanto al fondo como a la forma. Estas actividades deberán estar incluidas en la Programación Xeral Anual (PXA), aunque lógicamente de forma excepcional pueden surgir algunas a lo largo del curso que no estén dentro. Lo que ocurre, apuntó Judit Fernández, directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, es que se concentra una oferta muy importante en el tercer trimestre, lo que interrumpe la programación docente. Con estas instrucciones la Xunta quiere que estas iniciativas se planifiquen de forma más ordenada.

Pero también afecta al fondo. La Xunta busca garantizar los principios constitucionales, la neutralidad ideológica, el fomento del pluralismo social y del pensamiento crítico, así como el respeto a las libertades individuales en el marco de la ley orgánica 8/1985, que regula el derecho a la educación. «Nos centros educativos fanse moitas actividades e xa non é a primeira vez nin a segunda que se organiza unha e nos chegan críticas por un lado e por outro», apuntó Román, «nun centro conviven persoas e familias moi diferentes, por iso temos que ter un certo marco cuns principios básicos que permitan que haxa unha boa convivencia». En concreto insistió en «que haxa unha neutralidade, se fomente o pensamento crítico, se respecten os valores constitucionais e por suposto estean en conexión directa co currículo».

Preguntado por un caso concreto, la invasión rusa en Ucrania y la posibilidad de colocar en el centro una bandera ucraniana, el conselleiro de Educación aseguró: «Que non haxa uns coa bandeira rusa e outros coa bandeira ucraína, que haxa unha neutralidade. E que se plantexe se a actividade ten sentido na perspectiva curricular. Iso non quere dicir que non se poña unha bandeira, pero hai que facelo cunha coherencia e cun respecto». Las instrucciones se dirigen a todos los centros educativos y respetan, apuntó la directora xeral, el ideario de los concertados.

Los centros también pondrán el foco en reforzar la autoridad del profesor, con una actitud de «tolerancia cero» ante cualquier tipo de amenaza, insulto o falta de respeto a los docentes. Desde el año 2011 en Galicia son considerados autoridad pública, por lo que en las instrucciones se detalla el procedimiento que deben seguir colegios e institutos ante cualquier tipo de agresión. El director será quien debe comunicar estos posibles casos para que la consellería preste asesoramiento y apoyo lo antes posible.

A leer

Finalmente, otra de las novedades de las instrucciones para el próximo curso es la introducción de un tiempo de lectura diario en primaria, de entre 20 y 30 minutos. Su implantación forma parte del plan Mega de mejora educativa de Galicia impulsado por la Xunta, cuya finalidad es reforzar la comprensión lectora de los estudiantes y fomentar el pensamiento crítico y la reflexión entre ellos.