La Xunta hace de la lectura un tiempo escolar obligatorio

En la práctica totalidad de los colegios gallegos de primaria, los alumnos dedican un tiempo reglado a leer, pero hasta ahora esta apuesta general por los libros no se plasmaba en una orden. Pero ya sí. Dentro del Plan Mega (Plan de Mellora da Educación de Galicia), la consellería establece «por primeira vez con carácter normativo a blindaxe dun tempo diario de lectura nos centros escolares como unha actividade sistematizada que abranga todas as áreas e materias do currículo de cada unha das etapas. Así pois, a hora de ler convértese nun espazo protexido no horario escolar, onde se fomente a lectura de diferentes xéneros e formatos». Se aplicará en infantil, primaria y ESO.

Cada centro tendrá que establecer un Plan de lectura, escritura y acceso a la información «concibido como un instrumento para mellorar a comprensión lectora dos alumnos, fomentar o pensamento crítico e a reflexión e impulsar a produción de textos escritos, orais e multimodais». No lo harán solos, porque se creará la Rede galega de fomento da competencia lectora, con mentores y profesorado experto en cada etapa y que podrá contar con la ayuda del personal de la Asesoría de Bibliotecas Escolares de Galicia.

Como complemento de la competencia lectora, la Consellería de Educación establece dos acciones: la Liga Escolar de Debate, «concibida como un foro de discusión e diálogo» y la puesta en marcha del premio eduLEOgal, para la puesta en valor de los centros.

Además de esto, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, presentó la sexta línea del Plan Mega (tiene 6), cofinanciado por fondos europeos, y pensada para el refuerzo matemático.

En este ámbito, se crea un comité técnico de asesoramiento y apoyo a los centros, «composto por expertos nesta área didáctica procedentes do ámbito universitario, docentes de primaria e secundaria, da Inspección Educativa e do Servizo de Avaliación do sistema educativo». Este comité analizará y evaluará los datos e identificará los centros educativos de éxito para «elaborar propostas para o conxunto do ensino». En los casos necesarios, y al amparo de este programa, se podrán crear grupos reducidos «para o reforzo desta competencia durante o horario escolar».

A partir de las evaluaciones de diagnóstico, se ofrecerá «acompañamento especializado para que os centros potencien metodoloxías innovadoras que motiven o alumnado e fomenten proxectos de investigación».

Renovación pedagógica

Las líneas de actuación de la consellería se ampliarán a otros ámbitos: «Poranse á disposición da comunidade recursos innovadores para os alumnos; impulsarase o traballo colaborativo entre profesorado e centros», explican desde San Caetano, para añadir el fomento de la colaboración «con asociacións e entidades para liñas de traballo conxunto que permitirá aos docentes interactuar con profesionais expertos na competencia matemática».