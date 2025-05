El sistema de acogida de Galicia podría abrir la puerta a 620 menores migrantes más

Gelmert Finol | EFE

El Ministerio de Juventud e Infancia ha presentado este miércoles a las comunidades nuevas cifras para abordar la reubicación de los más de 15.000 menores migrantes no acompañados que se agolpan en Ceuta y Melilla. Galicia, según la estimación del Gobierno, podría acoger hasta a 620 niños que llegaron solos a España.

El secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez, dirigió la reunión con los directores generales del área de las autonomías, previa a una nueva Comisión Sectorial de Infancia (sin fecha aún), con la que se pretende avanzar en las últimas cuestiones para comenzar con el reparto en el mes de julio.

Pérez presentó a las comunidades las tablas con las que se ha calculado la capacidad ordinaria de acogida de cada territorio dentro del sistema de protección nacional, después de que todas las comunidades, excepto Aragón, enviasen al Gobierno los datos de cuántos menores acoge cada una. En esta medida, se ha tenido en cuenta el número total de menores migrantes y la población. En esta, se concluye que lo ideal es que cada comunidad acoja a 32 niños por cada 100.000 habitantes.

En el caso de Aragón, Baleares, Cantabria, Galicia, Madrid y Melilla, el Gobierno ha utilizado datos del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados del Ministerio del Interior, ya que la primera comunidad no ha remitido los datos requeridos y el resto no han comunicado exactamente las cifras que se pedían.

Un cálculo, el de la capacidad ordinaria, que rechazan desde la Consellería de Política Social y, según afirman, también desde otras comunidades: «Galicia está ante un novo agravio por parte do Executivo de Pedro Sánchez, que non ten en conta as necesidades do sistema de protección de Galicia nin a súa realidade». Varias autonomías se habrían mostrado disconformes con la propuesta del ministerio al considerar que el planteamiento «incluía erros e non se acollía á realidade do sistema de protección».

Galicia, según estas cifras, estaría muy por debajo de su capacidad ordinaria de acogida ya que apenas cubre en torno a un 30 % de lo que le correspondería. Esta sería de 864 plazas, y teniendo en cuenta que ahora mismo tiene cubiertas 244, el déficit gallego sería de 620 plazas. Andalucía debería acoger a 1.372 más (casi los mismos que ya están en su sistema de protección, 1.384), y la Comunidad Valenciana, otros 1.216 (actualmente tiene 502 plazas).

El director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, fue el encargado de asistir a la reunión, en la que según afirman desde Política Social el Gobierno «non confirmou nin a cifra de menores que debería acoller Galicia nin a previsión de datas dos posibles traslados».

Lo que sí que aclaró el Gobierno, según denuncia la conselleira de Política Social, Fabiola García, es que la comunidad gallega «non recibirá nin un só euro» para financiar la atención integral de los menores migrantes no acompañados que prevé trasladar a Galicia. Así, el ministerio no respondió a ninguna de las demandas de Galicia, que pedía planificación y financiación para sostener el sistema gallego de protección.

La conselleira insiste en que la Xunta no sabe cuántos menores migrantes pretende trasladar el Gobierno, y que la única información que tienen es a través de los medios de comunicación. «O único obxectivo do Executivo é seguir enleando sen concretar as cifras oficiais e filtrando datos erróneos».

La mayoría de las autonomías, en déficit

Los cálculos del Gobierno muestran grandes diferencias entre comunidades, con algunas cuyas cifras están muy por encima de esa capacidad ordinaria. Es el caso de Canarias (a la que le correspondería tutelar a 718 jóvenes y acoge 5.566, con una diferencia de 4.848), de Ceuta (que tiene a 526 y debería, por población, acoger a 27), de Melilla (que tiene a 193 menores y su máximo estaría en 28) y de Baleares (que acoge a 622 frente a los 396 que le corresponderían).

Del otro lado está La Rioja (que de los 104 que debería acoger, solo tiene a 15), Extremadura y Cantabria (con déficits del 22 %) y Castilla y León y Castilla-La Mancha (26 %). En total, quince comunidades acogen a menores menores de los que les tocarían por población.

En el caso de Cataluña, que las comunidades del PP criticaban que no recibiría tantos menores migrantes por el acuerdo entre Puigdemont y Sánchez, sus datos muestran que está a un 95 % de su capacidad ordinaria de acogida, por lo que le correspondería acoger a 137 niños más. Es una de los territorios que más plazas destina al cuidado de menores extranjeros, con 2.585.

Para calcular la capacidad ordinaria, se ha dividido la población de España entre el número total de jóvenes migrantes que acogen todas las comunidades y, después, se divide la población de cada territorio entre este último número. La capacidad ordinaria será fundamental para las comunidades, pues con ella se determinará según su déficit de plazas si tendrán que acoger a más menores, cuáles se podrán declarar saturadas y cuáles reclamar fondos del Gobierno.

El número de niños que acogerá cada comunidad dependerá de varios criterios, como la población (50 %), la renta per cápita (13 %), la tasa de paro (15 %), el esfuerzo de acogida (6 %), el dimensionamiento estructural del sistema (10 %), la dispersión de la población (2 %) y las singularidades de ciudad fronteriza (2 %) e insularidad (2 %).

El Gobierno mantiene la previsión de comenzar con los traslados de unos 4.400 jóvenes desde Canarias y Ceuta a otros territorios este verano, aunque antes tiene que aprobar otro decreto de desarrollo con más detalles sobre el mecanismo.