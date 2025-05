Besteiro pide al PP que aclare si apoyará el uso del gallego en la Eurocámara

Lavandeira jr | EFE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, pidió esta mañana al Partido Popular que aclare si apoyará el uso del gallego en el Parlamento Europeo después de que la Cámara gallega aprobase en su última sesión plenaria una iniciativa del grupo socialista para promover su empleo en el Parlamento. En una comparecencia en O Hórreo, el dirigente socialista defendió que la lengua debe estar presente «en todos os foros, en todos os lugares e en todas as institucións», por lo que emplazó a los populares a que hagan efectivo su «compromiso» con el idioma votando a favor de su uso en la próxima reunión del Parlamento Europeo.

Tal y como advirtió Besteiro, esto también servirá para medir la capacidad del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para influir en su partido a nivel estatal y para comprobar que el apoyo dado por el PPdeG a esta iniciativa en el Parlamento gallego no fue «unha mera pantomima». El portavoz del PSdeG compareció acompañado por el eurodiputado Nicolás González Casares, quien detalló los trámites a seguir en Bruselas para la aprobación de esta iniciativa, insistiendo en que se trata de un «momento decisivo» y que con el apoyo de los populares basta para que salga adelante.

Reproches «á pinza» de PP y BNG

El líder de los socialistas gallegos también aprovechó la oportunidad para criticar que no podrá trasladar esta pregunta a Rueda en la próxima sesión plenaria del Parlamento de Galicia, dado que no dispondrán de turno de pregunta en la sesión de control al mandatario autonómico porque le corresponderá a la cuarta fuerza con representación parlamentaria. Besteiro culpó de ello «á pinza» armada entre PP y BNG para «que non se escoite a voz do Partido Socialista» y mostró su disconformidad con la ordenación de los tiempos y las intervenciones en los plenos. «Fraco favor lle facemos á democracia cando impedimos que as forzas políticas falen na Cámara», reprochó.