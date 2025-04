El tren vuelve a funcionar en Galicia y Renfe espera reactivar esta tarde incluso el AVE

Estación de tren de Santiago este lunes Paco Rodríguez

El tren vuelve a funcionar en Galicia. Una unidad diésel partió de la estación de Santiago a primera hora de la tarde hacia Vigo, ciudad de la que minutos después lo hacía en sentido contrario un media distancia con destino a la capital de Galicia. Aunque a las 15 horas el MInisterio de Transportes se hacía eco de una notificación de Renfe reiterando la suspensión de todos los servicios en Galicia, a las 16.16 horas el mismo canal del Gobierno ha dado cuenta de que «se han reactivado todos los servicios en Galicia», cercanías, (FEVE), media y larga distancia incluidas. Fuentes del ADIF añadieron que al ser Galicia una de las últimas comunidades en recuperar el suministro eléctrico, también fue de las más retrasadas en volver a contar con el tendido ferroviario en condiciones de uso. La misma intención de restablecimiento total se manifiesta para la alta velocidad con destino y origen Galicia.

POR LA MAÑANA

La compañía ferroviaria Renfe inició el día comunicando la suspensión de sus servicios ferroviarios en Galicia y al mediodía incluso llegó a añadir que no había previsión para su reanudación. Sin embargo, pasadas las tres de la tarde, un tren regional (diésel) se ha convertido en el primer tren postapagón, partiendo de la estación de Santiago con destino a la de Vigo-Guixar, con algo de demora sobre su horario habitual.

En sus primeras comunicaciones del día la operadora ferroviaria comunicó la supresión de todos los servicios de altas prestaciones Ourense-Santiago-A Coruña y Vigo-Santiago-A Coruña. Los trenes de ancho métrico que unen Ferrol y Ortigueira, los antiguos FEVE, también estuvieron suspendidos, pero Renfe recuperó el servicio por la tarde.

También se ha decretado la total suspensión de todas las frecuencias del AVE y Avlo entre Galicia y Madrid, ruta en la que alguno de los últimos servicios que funcionó ayer se quedaron parados en la provincia de Zamora, siendo conducidos los pasajeros a la estación de dicha capital para pasar la noche.

Renfe llegó a pedir a los usuarios del tren que no acudan a las estaciones, pues hasta el inicio de la tarde tampoco funcionaron las unidades diésel, al no poder ser gestionada su circulación desde los centros de control ferroviario. En sus redes sociales, Renfe indica no tener previsión para la reanudación de todos los servicios, aunque en algunos momentos la web de la compañía permitió adquirir billetes a para mañana en los servicios ahora suspendidos.

La compañía ferroviaria adelanta que los viajeros afectados por la falta de suministro eléctrico podrán solicitar la devolución y cambio sin coste alguno, y los que quieran retomar sus desplazamientos se pueden presentar en las estaciones en las que haya actividad y serán ubicados en las plazas disponibles.

AEROPUERTOS

Por otra parte, la actividad es casi normal en los aeropuertos de Santiago y Vigo, con el aterrizaje realizado a primera hora de los aviones de Valencia, Madrid, Barcelona, Palma y Alicante en el primer caso, aunque con la cancelación del de Bilbao y la llegada del de Barcelona de Vueling de las 10.55, mientras que en la pista del sur de la comunidad llegaron los vuelos de Madrid y Barcelona también de primera hora y los siguientes de Valencia y Gran Canaria, certificando su absoluta normalidad. En A Coruña se ha cancelado la llegada del vuelo de Iberia procedente de Madrid de las 8.40 horas y con su correspondiente salida de las 9.20 horas, aunque antes llegó el Air Europa desde Barajas y otro avión de Barcelona, como a primera hora del día salió la frecuencia inicial hacia el aeropuerto madrileño a las 6.48 a cargo de Iberia y la correspondencia hacia El Prat de Vueling.

España sufre el apagón que Austria predijo hace cuatro años A. Alfonsín

AUTOBÚS

Las estaciones intermodales y de autobuses de toda Galicia están registrando una actividad superior a la de un día normal, al absorber gran parte de la demanda de viajeros que suele utilizar el tren como medio de transporte de manera habitual. «Y para mañana?». Esta es la pregunta más repetida en la ventanilla de venta de billetes de Alsa en Santiago y las de otros puntos de Galicia con rutas a Madrid, fundamentalmente. Para hoy y mañana ya están agotados los billetes desde Santiago a la capital de España, según les están informando desde las ventanillas a los usuarios. Algunos viajeros señalan estar organizándose para alquilar coches y tratar de llegar a conexiones con vuelos contratados a partir de Barajas.

En el resto de España se están recuperando los servicios ferroviarios de cercanías de Asturias y Cantabria, y lo hacen de manera reducida las Rodalies catalanas; las de Madrid se prevé que estén activas al 50 % excepto en puntos como Alcalá de Henares, como ocurre en Silla y Gandía en Valencia, donde no se ha retomado la tensión eléctrica. Están suspendidas las cercanías en áreas como las de Alicante, Zaragoza, Cádiz y Málaga, Bilbao y en Andalucía los Avant y Media Distancia, y los trenes previstos en Extremadura, así como las conexiones entre Medina del Campo y Salamanca. Como ocurre en el caso de Galicia, de momento no funcionan las conexiones con la capital de España desde Huelva, Badajoz, Cádiz, Salamanca, Logroño y el Euromed Barcelona-Alicante y País Vasco-Barcelona.

Servicios reforzados de Monbus

La compañía de transporte de pasajeros Monbus ha puesto en marcha un servicio especial de refuerzos para todo el día de hoy como consecuencia del apagón en colaboración con la Xunta. Con el dispositivo activado se pretende atender la demanda derivada de la caída del servicio ferroviario en Galicia y sus conexiones con el resto de España. Así, se reforzarán los corredores principales con especial atención a aquellos horarios en coincidencia con el tren.

«El principal objetivo es garantizar la movilidad a todas las personas que se hayan visto afectadas por la interrupción del servicio ferroviario para que puedan desplazarse de forma segura, cómoda y sin demoras», transmite la compañía. El resto de rutas no afectadas por la demanda a cuenta del cierre de servicios ferroviarios se prestarán en número y horarios con normalidad.

El dispositivo especial reforzará principalmente los servicios de los corredores del eje atlántico, entre A Coruña y Ferrol con Santiago, Pontevedra y Vigo); las franjas entre Ourense y Santiago, y de Ourense con Vigo y también con A Coruña-Ferrol. Además, también se prestará especial atención con más unidades a aquellos servicios en coincidencia con los horarios de mayor demanda del tren.

Como ha requerido Renfe, Iberia y Aena, Monbus recomiendan a todos los viajeros que consulten sus canales oficiales (web, redes sociales y puntos de información) para estar al tanto de cualquier actualización sobre rutas, horarios y estado del servicio.

PUERTOS

El Ministerio de Transportes informa de que los puertos de interés general están retomando la actividad con relativa normalidad y no se ha detectado ninguna situación especialmente grave en los puertos peninsulares.

En el de Vigo se constatan incidencias ayer por la tarde y la terminal de contenedores se detuvo. La terminal de coches y la aduana retomaron la actividad con normalidad esta mañana del martes según Transportes. La lonja está funcionando y realizando ventas, aunque se espera que el grueso se active mañana miércoles. En el puerto de Vigo se activó el plan de autoprotección sin ninguna otra incidencia destacable, y el de A Coruña no reporta incidencias graves.

AUTOPISTAS

La AP-9 y las autopistas autonómicas se vieron afectadas mínimamente por el apagón eléctrico. Audasa informa del levantamiento de las barreras en algún área de pago de peajes durante la madrugada por cortes puntuales en un suministro que tuvo garantizado gracias a sus equipos electrógenos, tanto en zonas de cobro, como en los túneles de todo el trazado y el suministro de combustible en sus áreas de servicio. El centro de control de la AP-9 siguió el estado del tráfico y sus áreas de peajes a través del circuito interno y del sistema de comunicación propio.

ALQUILER DE COCHES

La demanda de coches de alquiler se ha disparado, fundamentalmente en ciudades como Ourense, punto de acceso a la alta velocidad ferroviaria muy frecuente para viajeros del sur de Galicia, desde Vigo y sus inmediaciones, y para los del resto de la propia provincia. Empresas del sector señalan que en la ciudad de tratan de facilitar vehículos en los puntos de mayor petición, dado que incluso herramientas como Bla Bla Car no ofrecen plazas libres, por ejemplo para viajar a Vigo desde la capital de España.

FESTIVO EN MADRID

El puente que disfrutarán en Madrid con las festividades del Primero de Mayo y la Almudena el viernes, está disparando los precios y la demanda de los medios disponibles en la capital de España. El avión, en concreto está registrando un alza en el coste de los billetes para Vigo y A Coruña desde Barajas, mientras que ya no hay asientos disponibles para volar a Lavacolla. Para volar hoy a Peinador desde Madrid los precios oscilan entre los 200 euros y los 367 en los aviones de Air Europa e Iberia, respectivamente de las 19.10 y 19.45 horas. En el caso de A Coruña el precio más económico se sitúa ahora en 240 euros para partir a las 19.10 horas.