Hospitales de Navarra y Madrid se llevan a los mejores gallegos del examen QIR y RFIR, y el 7 del mir elige A Coruña

Iago Millán, número 1 de FIR; David Lloves, 4 en QIR; y Pedro Areal, 7 del mir en este 2025 Cedida / Miguel Villar

David Lloves Losada no tuvo otra opción. Este químico vigués nacido en 1997 hizo el examen QIR (químico interno residente) con el objetivo de elegir una plaza de radiofarmacia. Solo hay una en España, en el Hospital de Navarra. Por eso aunque David logró la cuarta mejor nota de España en la prueba no las tenía todas consigo hasta que el pasado miércoles pudo elegir destino. Una incidencia informática del Ministerio de Sanidad hizo que el proceso de adjudicación se retrasase horas, por lo que fue una mañana tensa, como reconoce él mismo: «Estábamos con miedo porque no iba el sistema, una vez que eliges tienes que ponerte en contacto con el hospital, así que todo fue un lío». Finalmente logró su objetivo y a principios de junio se incorpora como radiofarmacéutico residente en este centro hospitalario: «Nos encargamos de sintetizar, del proceso de diseño, producción y control de calidad de los radiofármacos, medicamentos que contienen isótopos radiactivos, y después son los médicos nucleares quienes los administran», explica de su trabajo.

David se quedaría encantado en Galicia si pudiese hacer esta especialidad y de hecho su segunda opción era análisis clínicos en Vigo. Pero la etapa de Navarra se presenta atractiva: «Es algo que me apetece, estuve allí en la jornada de puertas abiertas para ver el hospital y me encantó, y la ciudad es muy cómoda». Son tres años de residencia y después está abierto a lo que pueda pasar: «No descarto volver, pero es muy prematuro hablar a estas alturas».

También el número uno del examen de radiofísica hospitalaria (radiofísico interno residente) se va de Galicia, en este caso al Ramón y Cajal de Madrid. Así como David lo tenía claro, ya que en su especialidad solo hay una plaza, en el caso de Iago Millán (Bueu, 1998) hubo más dudas y tras realizar el examen Galicia era uno de los destinos que barajaba aunque finalmente se decantó por Madrid.

Aquí se quedará —«en principio, porque no puedo decirlo al cien por cien», reconoce— Pedro Areal, el gallego con el número 7 del mir, el que logró la mejor nota en el examen de los médicos residentes. Pedro dudaba entre algunas especialidades y centros, pero su intención es elegir oncología en el Chuac. Lo hará el 5 de mayo, que es cuando empieza la elección de los mires.

Este año los hospitales gallegos no han atraído a los residentes con las notas más altas. Solo Pedro está entre los 10 primeros y hará la especialidad en la comunidad. En biología, el aspirante con la nota más alta fue el número 13 y se decantó por la especialidad de análisis clínicos en el Chuac. En el caso de farmacia, la primera plaza en seleccionarse fue de farmacia hospitalaria en el Chuvi con el número 21. También al Chuvi se irá el número 28 de radiofísica hospitalaria, mientras que en psicología la mejor nota en seleccionar un hospital gallego fue el 15.º y se irá al Chuac. En química el número 21 eligió análisis clínicos en el CHOP y finalmente en enfermería el número 19 realizará en A Coruña enfermería familiar.