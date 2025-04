El PSdeG centrará el debate del estado de la autonomía en la crisis de la vivienda y la «emerxencia habitacional»

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez

Los socialistas gallegos versarán el debate del estado de la autonomía sobre la crisis de la vivienda. Lo anticipó este lunes la viceportavoz segunda del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Méndez, que denunció la inacción de la Xunta «malia ter as competencias exclusivas nesta materia». Como ejemplo a seguir señaló los gobiernos de Vigo y A Coruña, gobernados por el PSdeG, «que si están a actuar fronte á emerxencia habitacional».

«Temos unha Xunta desaparecida ante un dos maiores problemas que sofren as galegas e os galegos: a imposibilidade de acceder a unha vivenda digna», afirmó Méndez, y recordó que el Gobierno gallego ha ejecutado el 9 % de los programas de acceso a la vivienda en el 2022, «chegando ao extremo de ter que devolver máis de 9 millóns de euros ao Estado por non utilizar os fondos dispoñibles e con outros 16,7 millóns en risco de ser devoltos».

Lara Méndez puso cifras a la situación: más de 20.000 personas registradas como demandantes de vivienda pública, más de 1.400 familias desahuciadas en el último año y un incremento del 51 % en el precio de alquiler desde el 2015, que supera el 70 % en ciudades como A Coruña. «A vivenda é un dereito, non un luxo. E mentres as familias sofren, Rueda prefire a propaganda aos feitos», criticó.

El debate del estado de la autonomía de la próxima semana pondrá a prueba el primer año de mandato de Rueda MARIO BERAMENDI

Entre las propuestas que el PSdeG defenderá en el debate de la autonomía están la creación de un Banco Público de Alugueiro «para mobilizar as máis de 300.000 vivendas baleiras en Galicia», el refuerzo del Bono Alugueiro Xuvenil, el impulso a la rehabilitación de vivienda en zonas rurales y que la Xunta ejecute el 100 % de los fondos estatales y europeos.

Frente a la «inacción» de la Xunta, Lara Méndez quiso destacar el compromiso de los concellos socialistas, «que demostran que hai outra maneira de gobernar e de facer política». La portavoz insistió en el caso de Vigo, que busca movilizar 13.000 viviendas vacías con ayudas a la rehabilitación, y de A Coruña, que ya promueve más de 1.100 viviendas protegidas y pidió a la Xunta la declaración de zona tensionada. «E todo isto con fondos europeos ben xestionados e recursos propios, a pesar de que as competencias son da Xunta», señaló. También puso en valor la regulación de las viviendas turísticas impulsada por el anterior gobierno socialista en Santiago.

«O futuro de Galicia non se constrúe con espectáculos pagados con cartos públicos, senón defendendo o que é de todos e todas. Desde o PSdeG imos poñer no centro do debate político os servizos públicos que garantan igualdade, oportunidades e dignidade para todas as persoas». aseguró Méndez.