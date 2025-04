Galicia cierra la temporada aérea de invierno creciendo solo 27.000 pasajeros en cinco meses

Un avión aterriza en el aeropuerto de Alvedro. CESAR QUIAN

Galicia cerró la temporada aérea de invierno con un resultado más que discreto. Las cifras que acaba consolidar Aena para los últimos cinco meses arrojan un crecimiento en el conjunto de los tres aeropuertos de solo 27.731 pasajeros, un repunte que poco tiene que ver con las temporadas anteriores. Lavacolla, hasta ahora motor tractor de la evolución positiva de la red aérea gallega, está retrocediendo, y no solo en la etapa invernal que va desde finales de octubre a la conclusión de marzo, período en el que perdió 11.092 viajeros respecto a la misma temporada de un año antes. La pista compostelana se ha dejado 14.172 viajeros en el pasado marzo, último mes contabilizado por Aena, y en lo que va de 2025 la caída se intensifica hasta contar con 41.791 usuarios menos, lo que representa una pérdida del 6,3 % en su tráfico de pasajeros. La comparación, por sí sola, no resulta equilibrada, pues el año pasado la Semana Santa se celebró en marzo, vacaciones en las que se intensifica el uso del avión. Pero la bajada de Lavacolla no se replica ni en el conjunto de la red de Aena, que crece en lo que va de año un 4,7 %, ni tampoco dentro de Galicia en Alvedro, que sube en demanda de asientos un 8,4 % en marzo y un 5,9 % al cierre del primer trimestre. La situación de Peinador es en cambio ligeramente negativa al término de marzo, al ceder un 0,1 % en los tres primeros meses y un 2,2 en el cómputo del mes pasado.

Sin embargo, la temporada de invierno en Vigo se salda con un incremento de casi 15.000 pasajeros (3,55 %) y supera los 24.000 en Alvedro (4,98 %). En total, de noviembre a finales de marzo la red aérea gallega transportó a 2,03 millones de personas, de ellas 1,10 millones a partir de la pista de Santiago, medio millón desde Alvedro y casi 430.000 con Vigo como pista de referencia.