Indignación entre los médicos de familia que acabaron en el 2023 porque el Sergas no puntuó su especialidad en la oposición, cuando es un requisito para participar

Examen de un proceso selectivo del Sergas en Silleda miguel souto

El Sergas publicó esta semana la puntuación provisional del concurso oposición para médico de familia de atención primaria, un proceso selectivo en el que se ofertan 271 plazas. Pero en la baremación de la fase de concurso, los profesionales que acabaron su residencia en el año 2023 han visto cómo no se ha valorado su especialidad, lo que supone 11 puntos menos e implica en varios casos la diferencia entre conseguir una plaza fija o quedarse en la parte baja de la lista. Son al menos una treintena, han comenzado ya a reclamar y no descartan acudir a la vía administrativa.

Lo que ocurre con esta convocatoria es que se publicó inicialmente en diciembre del año 2022 pero un año más tarde, cuando se autorizaron más plazas, la Xunta decidió sumarlas en un único proceso y abrir un nuevo plazo de inscripción. Por eso pudieron presentarse los médicos que finalizaron su especialidad en junio del 2023, que además han obtenido notas altas en la fase de oposición, «do meu ano hai varios con resultados entre os dez mellores», explica Patricia Añón, una de las médicos de familia que participó en el proceso, «e de ter praza asegurada pasamos ao final», añade.

En la convocatoria se recoge que los méritos que se contabilizarán son los del proceso inicial (hasta enero del 2023), cuando esta promoción de médicos de familia no era especialista. Lo curioso es que en el momento en el que se amplió, para presentarse fue requisito indispensable tener esta especialidad, como recoge el Diario Oficial de Galicia del 4 de enero del 2023. Es decir, para acudir a la oposición tuvieron que acreditar obligatoriamente que son especialistas, pero este título no les vale a la hora de contar sus méritos. Los opositores afectados entienden que no se valorasen otros adquiridos con posterioridad pero no la especialidad, al ser indispensable para participar. En total superaron la fase de oposición 484 aspirantes y tienen diez días hábiles desde la publicación para presentar reclamaciones.

La respuesta de la Xunta

El Sergas asegura que los requisitos de participación —tener la especialidad— deben reunirse dentro del plazo de presentación de solicitudes, que se amplió para incrementar las plazas, pero los méritos se valoran «con referencia ao día inmediatamente anterior ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia, é dicir, o 3 de xaneiro de 2023». Es decir, no se tendrán en cuenta porque obtuvieron la especialidad a posteriori, aunque esta fuese necesaria para participar.