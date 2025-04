La Xunta presume de «sustentabilidade financeira» por los elogios de Escrivá y tras reducir su deuda a 11.936 millones

El secretario xeral Técnico e do Tesouro da Consellería de Facenda e Administración Pública, David Cabañó, en el Parlamento. XOÁN REY | EFE

Difícil tarea tenían esta mañana la diputada nacionalista Noa Presas y la socialista Elena Espinosa ante el secretario xeral técnico e do Tesouro da Consellería de Facenda, David Cabañó, que comparecía en comisión parlamentaria después de que el Gobernardor del Banco de España, José Luis Escrivá, elogiase ayer en Santiago la gestión de las cuentas públicas de la Xunta. «Galicia non ten problemas de sustentabilidade financeira. Son cuestións que non só dicimos dende o Goberno, senón onte o gobernador do Banco de España», comenzó Cabañó, en una intervención donde presentó los datos definitivos sobre la deuda de la administración autonómica, publicados el lunes por el banco central español.

Destacó así que la deuda pública gallega, al cierre del 2024, se redujo en 234 millones de euros respecto al año anterior, situándose en 11.936 millones de euros. Supone el 3,55 % del total de pasivo en el resto de comunidades autónomas, lo que supone el mejor dato de la serie histórica, iniciada en 1994, y que Cabañó comparó con otros medidores, como la porción que aporta Galicia al PIB estatal, el 5,2 %, o el volumen de su población, un 5,5 %.

En un amplio desglose de cifras, el secretario xeral valoró que la deuda autonómica se sitúe en el 14,5 % del PIB, frente al 21,1 de la media del resto de comunidades. Es un porcentaje, sin embargo, que se encuentra todavía por encima del 13 % del PIB que fijan las reglas fiscales para el conjunto de las autonomías. Solo hubo otras cuatro comunidades capaces de reducir sus deudas en términos absolutos: Cantabria, Baleares, Asturias y Navarra, pero Galicia lo hizo más que ellas.

Cabañó también puso la lupa sobre la cartera de deuda de la Administración autonómica, que es en un 85 % a tipo fijo y los 15 puntos restantes a interés variable. Valoró que, con el cambio de ciclo en la política monetaria adoptado por el Banco Central Europeo en el 2022, el 92 % de la deuda gallega era fija, lo que palió los efectos de que los intereses se incrementasen en 450 puntos básicos, frente a los 93 que asumió la Xunta. Por instrumentos de financiación, seis de cada diez euros de deuda son con préstamos bancarios, tanto con entidades financieras como con organismos multilaterales, siendo el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa los principales.

Condonación de la deuda

La socialista Elena Espinosa reprochó al secretario xeral que eludiese el tema que consideraba principal, que es la condonación de la deuda ofrecida por el Gobierno central. «É un modelo aséptico, non feito a medida de Cataluña. Galicia é das máis beneficiadas nese cómputo do Estado. Negarse á quita é egocéntrico», afeó al responsable de la Xunta. También recordó que las cifras ofrecidas no pueden aislarse de la tendencia de la deuda pública en el conjunto del Estado, y advirtió que, en el caso gallego, esta aumentó «escandalosamente» desde que el PP asumió el Gobierno de la Xunta en el 2009, pasando de 3.927 millones ese año al triple desde entonces.

La diputada del BNG Noa Presas vinculó triplicar la deuda con los problemas que observa en el sistema sanitario, como las más de 200.000 personas en listas de espera. «Para que empregou o Partido Popular esa débeda? O resultado non é positivo», resumió. Insistió a la Xunta a «deixar de facer o ridículo» negándose a aceptar la condonación de la deuda, una respuesta que consideró una «cuestión política» en pro de los intereses del Partido Popular, y reclamó «a chave dos cartos» para Galicia con un régimen de cupo propio similar al vasco y navarro. La popular Cristina Sanz, por su parte, contrapuso la política fiscal de la Xunta a las 97 subidas de impuestos del Gobierno central o al sistema empleado para calcular la condonación de la deuda a cada comunidad. «Non podemos apoiar que os galegos de hoxe e os galegos de mañá acaben pagando máis», denunció.

Cabañó recordó en su respuesta los cálculos que había ofrecido ya el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, avisando de que aceptar los 4.010 millones de euros de quita supone mutualizar 83.000 millones entre todas las comunidades autónomas. «A conta supón 597 millóns máis para Galicia», reiteró. Negó también que los parámetros empleados en el sistema de reparto presentado por el Gobierno se ajuste a la población ajustada, ya que en ese caso se le ofrecería a Galicia un 6,7 % y no un 4,8 % de la deuda.