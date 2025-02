La Xunta estima que la condonación ofrecida por el Gobierno supone asumir 597 millones más de deuda

PACO RODRÍGUEZ

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, aseguró este martes en el Parlamento gallego que la propuesta de condonación de deuda planteada por el Gobierno central supondría para Galicia asumir cerca de 600 millones de euros más de carga financiera. En concreto, 557 millones. Según explicó, aunque la quita reduciría la deuda autonómica en 1.477 euros por habitante, habría que asumir la estatal, que asciende a 1.699 euros por persona, lo que elevaría en 220 euros la deuda de cada gallego.

«Un negocio ruinoso», resumió el titular de Facenda, que avanzó que el Ejecutivo gallego se opondrá este miércoles «a esta mal chamada condonación» que presentará el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Non queremos que cada galego pague 220 euros de media para que Pedro Sánchez pase un día máis na Moncloa», advirtió, entre aplausos del grupo popular, en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz Alberto Pazos. El diputado popular negaba la existencia de «criterios obxectivos» en los planes de quita de deuda presentados a las comunidades, más bien al contrario: «Primeiro foi en función dos intereses políticos de Sánchez, e despois buscáronse as formulas para xustificar esa decisión». «Que non se venda como solidariedade o que non é máis que arbitrariedade e sectarismo político», zanjó Pazos, recordando que la propuesta es fruto de las negociaciones de investidura entre el PSOE y el independentismo catalán.

La pregunta del portavoz popular, sobre la falta de actualización de las entregas a cuenta para el 2025, permitió a Corgos denunciar que este retraso supone un perjuicio económico para Galicia mayor que el del ejercicio anterior, ya que el Gobierno central está empleando como referencia no las entregas a cuenta actualizadas en septiembre de 2024, sino las iniciales de ese año.

El titular de Facenda destacó que, debido a esta situación, Galicia tuvo que afrontar el año pasado costes financieros superiores a los 10 millones de euros. Según advirtió, el problema se está repitiendo en 2025, por lo que al cierre del ejercicio la cifra podría alcanzar los 14 millones en sobrecostes.

El conselleiro alertó además de que estos retrasos podrían afectar al período medio de pago a proveedores. «Algo que intentaremos evitar», afirmó, tras recordar que Galicia es una de las comunidades que más agiliza el abono a sus proveedores, facilitando así la liquidez de autónomos, pymes y empresas que prestan servicios a la Administración. Corgos lamentó así que el Ejecutivo central esté utilizando la financiación autonómica de manera «partidaria» y como «moeda de cambio» en sus acuerdos políticos, «como se puidese dispoñer discrecionalmente dos recursos que financian os servizos públicos galegos».

Advirtió así que los retrasos en las entregas a cuenta generan para Galicia un coste adicional de un millón y medio de euros en intereses cada mes. Por ello, avanzó que la Xunta reiterará mañana a la ministra de Hacienda su petición de actualización inmediata de estos fondos en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.