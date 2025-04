El PSOE de A Coruña confirma a Bernardo Fernández como secretario xeral, y el de Ourense elegirá entre tres candidatos

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto a la presidenta de la ejecutiva, Carmela Silva, y la responsable de organización, Lara Méndez. PACO RODRÍGUEZ

Los socialistas de la provincia de A Coruña han ratificado este miércoles a Bernardo Fernández Piñeiro como secretario xeral después de que el plazo para la presentación de precandidaturas finalizase este mediodía sin que se registrasen propuestas alternativas. El alcalde de Pontedeume y portavoz del PSdeG en la Diputación de A Coruña, presidida por el también socialista Valentín González Formoso, ha sido proclamado líder provincial de forma automática y sin necesidad de votación. La nueva ejecutiva provincial saldrá elegida del congreso que los socialistas coruñeses celebrarán el próximo 11 de mayo. Fernández ostenta el cargo desde el 2022, y es regidor en la localidad eumesa desde el 2015, cuando obtuvo la primera de sus tres mayorías absolutas.

Es la primera de las cuatro agrupaciones provinciales del PSdeG con el futuro despejado en el proceso congresual que culminarán el mes que viene. En Pontevedra finaliza el plazo este jueves al mediodía, y solo David Regades, quien ostenta el cargo desde el 2017, ha presentado por ahora su candidatura. Quien decida plantear alternativa, deberá reunir un 15 % de avales para competir en primarias. Los socialistas de Pontevedra alumbrarán su nueva dirección el 3 de mayo.

Los escenarios de Lugo y Ourense son más abiertos. En la primera, el presidente de la Diputación, José Tomé, tendrá como rival a Iván Castro, diputado en el ente provincial y concejal en Paradela, donde gobierna el PP con mayoría absoluta. Castro, de 32 años, cuenta con el apoyo del alcalde de Navia de Suarna, José Fernández, y de la exregidora de Trabada, Mayra García, que actualmente trabaja en el Concello de A Coruña. El candidato, a pesar de formar parte del grupo socialista en la Diputación, apuesta por una «renovación profunda do partido». El congreso lucense tendrá lugar el 10 de mayo.

En Ourense se han presentado tres precandidaturas para liderar la secretaría provincial. El primero en dar el paso fue el actual secretario provincial, Rafael Rodríguez Villarino, que lleva casi ocho años en el cargo, y esta semana le siguieron el portavoz socialista en la Diputación, Álvaro Vila, y la alcaldesa de Trives, Patricia Domínguez, que además forma parte de la ejecutiva nacional del PSdeG y es vocal en la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

A pesar de integrar el órgano de dirección socialista, el portavoz de dicha ejecutiva, Julio Torrado, declinó posicionarse este miércoles en favor de ninguno de los candidatos. «A dirección galega non dirixe as opinións das candidaturas que se presentan», zanjó en rueda de prensa, asegurando que el papel del partido es «garantir o proceso democrático» para que «as persoas e equipos teñan liberdade e posibilidade democrática de compartir experiencias coa militancia». Torrado presumió de la democracia interna del PSdeG frente a «outros partidos nos que non permiten á militancia opinar e votar».

Los tres aspirantes de Ourense deberán recoger y presentar avales hasta el 11 de abril, como paso previo a las votaciones del día 27. El congreso para elegir al resto de la dirección provincial será el 18 de mayo e, inmediatamente después, vendrán las asambleas para designar líderes locales.