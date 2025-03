Bernardo Fernández presenta su candidatura para seguir al frente del PSOE provincial de A Coruña

JOSE PARDO

El actual secretario xeral del PSdeG en la provincia de A Coruña, Bernardo Fernández Piñeiro, presentó este lunes su precandidatura para revalidar el cargo. La formalización de su candidatura coincide con el inicio del plazo para que los militantes interesados en competir en este proceso interno puedan postularse. Si hay más de un aspirante, las primarias tendrán lugar el 27 de abril.

El alcalde de Pontedeume, que ocupa la secretaría provincial desde hace tres años, es también portavoz del grupo socialista en la Diputación de A Coruña. En un comunicado, destaca su intención de continuar fortaleciendo el partido en la provincia: «O meu obxectivo principal é preparar o partido para gañar as vindeiras eleccións municipais e manter o goberno da Deputación». Defiende que su gestión se basa en «a proximidade aos problemas das agrupacións e da militancia, o traballo duro, a ambición e a experiencia».

El socialista señala que el PSdeG en A Coruña es un «referente do municipalismo en España». Destaca que gobiernan en 31 ayuntamientos, incluida la ciudad de A Coruña, con la alcaldesa Inés Rey, y que la Diputación se mantiene bajo el liderazgo de Valentín González Formoso. «Gobernamos a Deputación por terceiro mandato consecutivo, un feito histórico que nunca antes tiña acontecido», recuerda. Contrapone este modelo con el de la Xunta, a la que acusa de tener unha «folla de ruta caciquil e partidista».

«Este é o mellor exemplo do músculo do PSdeG, que está cimentado sen lugar a dúbidas no municipalismo, onde somos a principal forza de Galicia, gobernando á maioría dos galegos e galegas», destaca el comunicado de Fernández Piñeiro, que encadena tres mayorías absolutas consecutivas en Pontedeume.

El proceso de renovación del PSdeG en las cuatro provincias gallegas empieza con vistas a las elecciones municipales de 2027 y se activó tras el congreso nacional de los pasados días 8 y 9 de marzo. En la provincia de A Coruña, el plazo de presentación de candidaturas va del 31 de marzo al 2 de abril. Las primarias, en caso de celebrarse, tendrían su primera vuelta el 27 de abril y la segunda el 4 de mayo, mientras que el congreso provincial se desarrollará el 11 de mayo.