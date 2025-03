Sánchez cierra el congreso del PSdeG reclamando defender a Europa y aislar a la ultraderecha

Pedro Sánchez y José Ramón Gómez Besteiro, durante la clausura del XV COngreso Nacional Paco Rodriguez

El PSdeG exhibió unidad en la clausura de su XV Congreso Nacional, donde José Ramón Gómez Besteiro ratificó su liderazgo y se aprobó renovar la ejecutiva nacional con un mayoritario 93 % de los votos. Catorce cambios, en un órgano de dirección paritario que tendrá a la exalcaldesa de Lugo y actual diputada, Lara Méndez, como secretaria de organización. «Estamos preparados para gobernar porque somos capaces de liderar o cambio en Galicia», proclamó el secretario xeral, que como hizo el sábado en la apertura, mostró su convicción de que el cónclave que se cerraba hoy en la Cidade da Cultura marca el inicio del camino «sen retorno» para convertirse en la alternativa que «lidere o cambio neste país».

Besteiro presumió de orgullo por ser «socialista e galego», y también de representar a la militancia «deste gran partido». Reivindicó la hoja de ruta fijada a partir de este congreso, centrada en una «posición de esquerda» para «cambiar este país». Una izquierda, continuó, «que puido e que pode». «Dicían que imposible manter o Goberno de españa e fixémolo. Benvido, Pedro, á túa casa», recibió el líder del PSdeG al presidente del Ejecutivo y secretario general del PSOE, que entró a un plenario entregado con Sera perché ti amo animando la fiesta de los socialistas gallegos.

Sánchez, que al subir al atril y ya frente a la renovada ejecutiva gallega, se acordó de la alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, fallecida el pasado sábado. Elogio el lema del congreso, A esquerda que pode, porque dijo que «esa izquierda que puede» está representada en España y en Galicia por el PSOE. El presidente del Gobierno desglosó los logros de su Gobierno, como la subida del salario mínimo, la creación de empresas, la reforma laboral, la revalorización de las pensiones o los avances en igualdad.

Una política socialdemócrata, de redistribución de las rentas en beneficio de la clase trabajadora, valoró, frente a una oposición del PP a la que observa «dando tumbos». «Así están, sin ideas, sin dirección y sin escrúpulos», acusó a los populares, bromeando sobre su jefe de filas, Alberto Núñez Feijoo, quien recordó que «no es presidente porque no quiere», y añadió que «no es jefe de la oposición porque no sabe».

Pero el grueso del discurso de Pedro Sánchez se elevó a la esfera internacional de «un mundo complejo» y «con tantos desafíos». El papel de España debe partir de un «liderazgo decisivo» y «seguro», defendió, contrastando de nuevo su gestión ante la oposición. «Nosotros sí tenemos claro donde estamos, en el lado correcto de la historia, en el multilateralismo, sin vasallajes», subrayó, denunciando el «bilateralismo de la ley del más fuerte», y apostando por el «derecho internacional frente al salvaje oeste». En una alusión directa al presidente estadounidense Donald Trump, a quien no nombró como sí hizo con el argentino Javier Milei, Sánchez reivindicó que España se posicione a favor de «una defensa de Europa para que Europa pueda defenderse a sí misma». «Depender un poco más de nosotros mismos y un poco menos de otros», resumió.

Abogó por la paz, y «jamás con la guerra», instando a «estar en la mesa» para que el final del conflicto armado en Ucrania venga aparejado con una paz «justa y duradera». De todo ello hablará el presidente del Gobierno con los grupos parlamentarios. Todos, recordó, salvo Vox. Algo que, como hizo ayer el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, molestó a Feijoo. «Nos preocupa la seguridad de Europa, no la soledad de la ultraderecha», razonó Sánchez, que invitó al líder popular a seguir el ejemplo de sus socios en Alemania, aislando a la ultraderecha. «Feijoo debería romper con aquellos que quieren romper Europa», le recetó.

Y volviendo ya a la clave interna, con el calendario abriendo ahora los plazos para los congresos provinciales y locales, el secretario general socialista apeló a los militantes a ser «generosos» y «responsables», apelando «a la unidad». «Pongamos candidatos ganadores, que puedan formar gobiernos», animó Sánchez, que se despidió convencido de ganar las generales del 2027 y sumar otros cuatro años en la Moncloa.

Besteiro traza diferencias

El secretario xeral del PSdeG ofreció un discurso donde marcó las prioridades de la nueva hoja de ruta de su partido, apostando por la reindustrialización, el ecologismo o el feminismo, y marcó también distancias frente al PP y al BNG. «Galicia necesita a alguén que rache ese ciclo insoportable» de 16 años de gobiernos del PP, indicó. «Ese alguén imos ser nós», proclamó.

Acusó a populares y nacionalistas de hacer políticas mirando solo para los suyos, y argumentó que la Xunta está cómoda dentro de ese sistema. «A comodidade non é o que necesita Galicia, a nós non nos vale», animó a los cerca de 700 asistentes al Edificio Fontán. «No noso ADN non forma parte ser oposición, nós somos a alternativa en Galicia», continuó, presumiendo de contar con proyecto y experiencia de gobierno. Definió al PSdeG como el partido «das cen alcaldías», y de ahí que la nueva ejecutiva se vaya a sostener sobre el municipalismo. No en vano, él fue presidente de la Diputación de Lugo, y su número dos fue alcaldesa casi nueve años.

También denunció los lazos del PP con la ultraderecha de Vox y la resistencia que observa en el BNG a denunciar el sufrimiento del pueblo ucraniano. «Os dous partidos teñen un grande problema coa defensa da democracia. Non cren na defensa de europa nin dos seus valores», cargó Besteiro.

El secretario xeral pidió para la ejecutiva lo mismo que, según aseguró, se exige a sí mismo: «Traballo incansable, esforzo, ilusión e alegría». «Xa o fixemos e volverémolo facer, porque somos a verdadeira esquerda que pode», cerró el congreso que, según manifestó Besteiro, abrirá una nueva etapa que les lleve a liderar la alternativa en Galicia.