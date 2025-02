Indemnizan con 177.000 euros al hijo póstumo de un motorista que murió arrollado por un furgón en Vigo

Imagen de archivo de la Cidade da Xustiza de Vigo M.MORALEJO

El hijo póstumo de un motorista de 26 años que murió en un accidente de tráfico causado por la imprudencia del conductor de una furgoneta en Vigo percibirá una indemnización de 177.885 euros, suma a la que no será de aplicación los intereses de demora. Así lo ha ordenado la Audiencia de Pontevedra en una reciente sentencia que rebaja en casi 16.000 euros la cuantía inicial. La sala revoca parcialmente lo dictaminado por el Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo el 8 de febrero del 2024, que otorgaba 193.319 euros al menor. Además, la Audiencia reduce la condena al causante del accidente de 10 a 3 meses de privación del carné de conducir.

El siniestro mortal fue a las ocho de la mañana del 16 de diciembre del 2021, cuando el conductor de una Citroën Berlingo giró en la avenida del Aeropuerto en Vigo y colisionó contra el piloto de un ciclomotor que se dirigía al trabajo. El motorista convivía con su novia, que estaba embarazada, y cuyo hijo común nació poco después. Un juez dictó una sentencia en el 2023 donde reconoció la filiación paterna.

La Audiencia otorga al menor 94.819 euros por perjuicio básico, 23.704 por perjuicio personal particular, 421 por daño emergente y 58.940 por perjuicio patrimonial por lucro cesante.

Una aseguradora dijo que debía bajarse la cuantía porque al menor solo le correspondían 49.117 euros de perjuicio patrimonial (los salarios que su padre dejó percibir, hasta que el niño cumpla 18 años) y no 58.940 porque ahora tiene derecho a cobrar una pensión de orfandad (previamente fue rechazada por no estar acreditada la filiación). La aseguradora no será penalizada por intereses de demora porque no pudo abonar la compensación hasta que el menor fue filiado.

Condenado por homicidio por imprudencia

La aseguradora indicó que el lucro cesante sería de 49.117 euros y el hijo debía recibir a su favor 168.062 euros. La Audiencia no está de acuerdo y le concede 58.940, lo que eleva la indemnización total a 177.885 euros.

El conductor condenado por un homicidio por imprudencia menos grave había apelado por la falta de proporcionalidad de sus penas ya que le impusieron una multa de tres meses pero diez meses de privación del carné.