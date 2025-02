Las comunidades del PP mantienen su objetivo de una selectividad común

Alumno gallego en la selectividad SANDRA ALONSO

Los gobiernos autonómicos del Partido Popular siguen trabajando en una prueba de acceso a la universidad común, no solo en el contenido, sino también en el modelo de formulación de las preguntas. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha afirmado este martes en Madrid que solo resta por desarrollar y concretar la estructura del examen.

En todo caso, se trata de un proyecto de futuro, ya que esta selectividad común no se aplicará este mes de junio, sino que se espera que esté lista para próximos años. «Estamos en ello, no es nada fácil y remamos contra corriente. Las comunidades del PP estamos haciendo lo que no hace el Ministerio de Educación», afirmó el conselleiro durante una jornada organizada por Cofapa, 44.º Diálogos de Educación.

Lo único que será común en las pruebas de acceso a la universidad de este año son las fechas en las que se celebran, que serán las mismas salvo en Cataluña; los criterios de corrección y un solo modelo de ejercicio por asignatura. Ese es el acuerdo que se alcanzó el pasado octubre con la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, y las estructuras de los exámenes todavía son diferentes.

«El problema no es el contenido, que hemos visto que un alto porcentaje es el mismo en todas las comunidades del PP, sino la estructura», explican fuentes populares a Efe, que apuestan porque se consensúe una fórmula con las universidades que pudiera estar lista antes de este verano y ponerse en marcha el próximo curso 2025-2026.

Román Rodríguez lamentó que el Ministerio de Educación «lance programas y planes que luego pagan las comunidades» o apruebe decretos «sin explicarlos antes a las autonomías». «Nos hubiera gustado estar más acompañados por parte del ministerio y un mínimo respeto institucional, así como mayor capacidad de resolver problemas y no de crearlos», indicó.