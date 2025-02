Cambio de tendencia en los aeropuertos gallegos: A Coruña y Vigo suben y Santiago, baja

M.MORALEJO

El crecimiento con el que cerró la red aérea gallega el 2024 no ha tenido continuidad en el primer mes del presente año, según el balance de tráficos de enero que acaba de hacer público Aena. El modesto 0,18 % de incremento de pasajeros que sumaron el año pasado los tres aeropuertos de la comunidad en conjunto, da paso en este momento a una caída del -1,78 %, con 6.579 viajeros menos que enero del ejercicio anterior.

El crecimiento casi continuado de Lavacolla, con siete récords mensuales históricos durante el 2024, pasa ahora a reflejar una bajada del 5,6 %, porcentaje inédito en todos los aeropuertos españoles de Aena con más de cien mil usuarios durante el mes pasado, ya que todos crecen, salvo el compostelano y el de Bilbao, que también pierde un 3,8 % de las plazas ocupadas en el mismo período del año anterior. De entrada, el arranque negativo de Lavacolla no tendría que anticipar el presagio de un mal ejercicio para el 2025, pues también el año pasado se cerró enero con números negativos en el Rosalía de Castro, pero la reducción de billetes en la ruta de Madrid acometida por Iberia, la reducción de destinos internacionales y, sobre todo, la eliminación de las 370.000 plazas anunciadas por Ryanair en Santiago, sus dos rutas italianas y la base de uno de sus aviones, a causa de la guerra que mantiene con Aena por el coste de las tasas aeroportuarias, lleva a hacer temer que el aeropuerto de la capital gallega va a tener muy difícil lograr nuevos récords anuales como lleva haciendo desde el 2013, a excepción de la etapa marcada por la pandemia. De momento, el primer mes del año alcanza 187.988 pasajeros.

Galicia aún está a 1,8 millones de viajeros de su plan de coordinación aérea del 2013 carlos punzón

La bajada de Lavacolla marca esta vez un cambio de tendencia al coincidir con incrementos en el número de usuarios tanto de Alvedro como en Peinador. La pista herculina crece en un 2,2 %, con 2.047 pasajeros a mayores y suma 94.452, y la de Vigo también sube un 3,4 %, gracias a incrementar en otras 2.551 las personas embarcadas o llegadas, que fueron en total 78.635. Alvedro consigue el segundo mejor arranque de su historia, solo superado en enero del 2020, justo ante de que se declarase la crisis sanitaria. Peinador marca su cuarto mejor enero, pero es al mismo tiempo el de mayor tráfico desde el 2008. En todo caso, el futuro inmediato de ambas terminales no pasa precisamente por previsiones de grandes cambios, al no contar, de momento, con novedades de peso para la temporada estival que comienza a finales del mes que viene, salvo la negativa que también generará Ryanair en Vigo, donde abandona su ruta de Barcelona y no compromete la continuidad de la que le queda con Londres Stansted más allá de octubre, aunque el contrato de apoyo pagado por el Ayuntamiento le obliga a operar durante todo el 2025.

También las señales de alarma para los tres aeropuertos se enciende en el apartado de operaciones, ya que caen las tres notablemente en número de vuelos: Santiago tuvo un -7,8 % (perdiendo además casi un tercio de las mercancías transportadas un año antes), A Coruña baja en otro -4,3 el volumen de las operaciones registradas en su pista, y Vigo, nada menos que otro -19,6 %.

El AVE ya resta

Barcelona arranca como el destino con más demanda en Lavacolla, con 1.487 usuarios más que en la relación con Madrid. El efecto del AVE, con los trenes rápidos de Vigo y A Coruña sirviendo a los viajeros compostelanos, se nota en el primer balance del año, en el que los aviones con Barajas pierden nada menos que 4.160 usuarios. La falta de vuelos a Madrid a primera hora del día, no hace más que jugar en favor del AVE y en detrimento de Lavacolla, el único de los tres aeropuertos gallegos en los que desciende la ruta con la capital del Estado. En A Coruña, el aeropuerto con más demanda de plazas a Madrid, hubo 729 usuarios más que un año antes en dicha ruta, y en Vigo, otros 505 a mayores, también.

Londres Gatwick es el destino internacional con más éxito en el principio del 2025, al alcanzar 10.593 viajeros desde Santiago y A Coruña (460 más que en enero del año anterior), y le sigue Londres Stansted con otros 10.219.