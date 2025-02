Sumar Galicia será la quinta delegación con mayor presencia en la asamblea estatal de marzo

La exportavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, delante de la actual portavoz, Verónica M. Barbero, y el portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, a la izquierda. XOÁN REY | EFE

Movemento Sumar Galicia contará con una de las delegaciones más numerosas en la asamblea de la formación impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se celebrará los días 29 y 30 de marzo. La organización gallega, federada en Movimiento Sumar, contará con 36 personas delegadas, lo que la sitúa como el quinto territorio con mayor representación, por detrás de Madrid (75), Andalucía (63), Comunidad Valenciana (37) y Cataluña (35).

De los 36 delegados, cuatro lo serán de manera automática al formar parte del grupo coordinador en funciones: la exportavoz en el Congreso y candidata en las pasadas elecciones gallegas, Marta Lois; el diputado Manuel Lago; la actual portavoz en la Cámara baja y presidenta de Movemento Sumar Galicia, Verónica Martínez Barbero; y el secretario xeral, Paulo Carlos López. Los otros 32 serán elegidos en el encuentro nacional gallego que tendrá lugar el 22 de febrero en Ames.

La primera ejecutiva de Sumar Galicia estará liderada por Paulo Carlos López y Verónica Martínez Barbero Manuel Varela

López, en una nota remitida a los medios, destaca que la delegación gallega es «practicamente parella á representación do País Valencià e Catalunya en número de persoas delegadas a pesar de contar con moita menos poboación». «Amosa o enorme esforzo de expansión territorial que estamos a facer no noso país», argumenta.

El líder del Movemento Sumar Galicia avanza que los objetivos de la delegación gallega en la asamblea pasan por «reforzar o liderado de Verónica M. Barbero no Congreso» y el «liderado institucional de Yolanda Díaz no Goberno de coalición, apoiando e arroupando as súas medidas laboristas que melloran as condicións de vida da xente traballadora, estando xa ansiosos e ansiosas de aprobar a redución da xornada laboral».

También destaca la importancia de esta asamblea «en termos políticos», ya que servirá para actualizar las bases de una organización que considera «clave» para mantener «un dos poucos gobernos progresistas no mundo ante o avance dos gobernos reaccionarios».