La Xunta exige consensuar el mapa de los buses estatales, que deja a 132.000 gallegos sin parada

Sandra Alonso

La evidencia de que el equipo de Óscar Puente en el Ministerio de Transportes va a continuar con el modelo concesional de rutas de autobús que había preparado su predecesora en el cargo ha hecho saltar todas las alarmas en la Xunta. El plan implica reducir a la mitad las paradas en Galicia, dejando a 23 concellos que suman 132.000 habitantes, la mayoría rurales, sin conexión directa con las rutas estatales. El Gobierno quiere que los planes de transporte autonómicos asuman las conexiones para acercar a estos potenciales usuarios a las poblaciones que conservarían la parada, pues argumenta que, para que estas concesiones sean competitivas, es necesario reducir los tiempos de viaje y, por tanto, el número de veces que los autobuses paran para recoger viajeros.

La preocupación de la Xunta por este modelo se puso sobre la mesa ayer en la intervención de la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, en la comisión técnica de directores generales de Transporte del Estado y de las comunidades autónomas, aunque su posición fue compartida por los altos cargos de otros territorios, especialmente Castilla y León, más afectada por los recortes en las paradas. En concreto, la representante de la Xunta exigió la convocatoria urgente de la conferencia sectorial de transportes —un nivel superior de negociación, pues asistirían los conselleiros del ramo— para abordar con los representantes de las comunidades autónomas el nuevo modelo concesional de competencia estatal, pues cree que este sistema necesita «planificación, consenso e colaboración coas autonomías», según se detalla en un comunicado de la Consellería de Presidencia, que es la que ostenta ahora las competencias en movilidad.

Paradas y rutas suprimidas en el plan estatal La Voz

La conferencia sectorial, recuerdan en la Xunta, no se convoca desde julio del 2022, «pese a que o regulamento establece que debe convocarse polo menos unha vez cada seis meses», aclaran. El asunto central de este encuentro que debe convocar el departamento que dirige Óscar Puente sería el nuevo mapa de rutas de los autobuses estatales, que la Xunta cree que el Gobierno trata de «impoñer de xeito precipitado, sen información nin consenso coas comunidades». «O modelo deixa illados máis dunha vintena concellos que suman máis de 130.000 habitantes coa eliminación de case un cento de servizos, con varias localidades sen parada e obrigando a facer transbordos aos usuarios», constató la directora xeral de Mobilidade.

Judit Fontenla lamentó que no se escuche a las comunidades en un asunto como este, y que no se atiendan a las particularidades geográficas y demográficas de cada territorio, especialmente en Galicia, donde cree que es necesario que se mantengan conectadas las poblaciones de las áreas rurales. En su momento, el Gobierno se mostró dispuesto a negociar con las comunidades autónomas, pues serían ellas las que deberían asumir los transbordos a los que obliga el nuevo diseño concesional. Pero todavía no ha convocado ese encuentro.

En esa conferencia sectorial, la Xunta también quiere abordar la situación de los servicios ferroviarios en Galicia y las incidencias que se producen. El Gobierno gallego sigue muy interesado, además, en tener una interlocución directa con Renfe para estar informada de la operativa cotidiana, algo a lo que se comprometió Transportes.

En la reunión también se abordó el proyecto para instaurar el abono único nacional el año que viene. Este aspecto, precisó Fontenla, también debería tratarse en la conferencia sectorial, pues «a Xunta descoñece a información para avaliar o seu alcance e os servizos incluídos. Por exemplo, se en Galicia ten en conta as viaxes dentro da comunidade e os desprazamentos locais».