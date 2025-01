Besteiro es ratificado como secretario xeral del PSdeG tras unas primarias sin rivales

CESAR QUIAN

José Ramón Gómez Besteiro seguirá al frente del PSdeG durante los próximos cuatro años. El portavoz de los socialistas gallegos en el Parlamento fue ratificado este viernes al mediodía como secretario xeral, después de que ningún otro militante formalizase alternativas a su candidatura, registrada el lunes. El proceso de primarias se cerró así sin rivales, y el presidente de la comisión nacional de ética, el exconselleiro Ricardo Varela, rubricó con su firma la proclamación de Besteiro como secretario xeral.

«A traballar con optimismo por unha Galicia en positivo e, sobre todo, que non se veña atrás e non se deixe vencer», señaló desde Ferrol, ya ratificado en el cargo, valorando un partido que sale de este proceso «máis forte, máis unido e pensando xa no futuro».

El PSdeG pasa a centrarse ahora en los preparativos del congreso nacional del fin de semana del 8 y 9 de marzo, en el que se elegirá una nueva ejecutiva. El cónclave socialista, activado tras el congreso federal celebrado a principios de diciembre en Sevilla, tendrá lugar en la Cidade da Cultura, casi un año después de que Besteiro recuperase el liderazgo del partido en un congreso extraordinario. En aquella cita, la ejecutiva se reformó en un 55 %. Fuentes del PSdeG apuntan que podría haber nuevos relevos en esta ocasión.

Las agrupaciones municipales recibirán, antes del día 31, el informe marco donde los socialistas recogen su proyecto político para reflotar el partido. La ponencia se votará, junto a las enmiendas que superen el 30 % de los apoyos, en el congreso nacional.

Besteiro se asegura los próximos cuatro años al frente del PSdeG Manuel Varela

En la Cidade da Cultura se marcará el rumbo de los socialistas gallegos para los próximos cuatro años, cuando está previsto que se celebre el siguiente. La fecha dependerá, salvo que se produzca un nuevo congreso extraordinario, de lo que ocurra en Ferraz, ya que la cita federal marca esos tiempos. Una vez es convocada, cada tres o cuatro años, se suceden el resto de procesos territoriales. Si no hay adelanto electoral, las generales serán en el 2027, y la continuidad o no de Pedro Sánchez al frente del Gobierno condicionará la organización del próximo congreso federal y, por tanto, del nacional en Galicia.

De ello dependerá que Besteiro llegue a las elecciones gallegas del 2028 como secretario xeral. En caso de ser candidato, será la primera vez en casi veinte años, desde el expresidente Emilio Pérez Touriño, que el PSdeG repita candidato a la Xunta.