Besteiro se asegura los próximos cuatro años al frente del PSdeG

Besteiro, en mayo del año pasado, rodeado de la ejecutiva del PSdeG. XOAN A. SOLER

«Por fin podremos centrarnos en lo que importa», comentaba una persona próxima a José Ramón Gómez Besteiro, que este mediodía, a las doce, será ratificado secretario xeral del PSdeG tras unas primarias —las terceras consecutivas— en las que no ha tenido rival. Quedan todavía unas horas hasta entonces, y cualquier militante puede registrar aún su precandidatura, pero no existe ninguna opción con estructura por detrás que logre reunir los más de mil avales necesarios para enfrentarse al diputado lucense.

El pensamiento compartido por uno de los colaboradores del líder socialista resume las declaraciones ofrecidas durante los últimos días por distintos barones del partido. El último de ellos, ayer, fue el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, quien mostró su adhesión al proyecto que encabeza el secretario xeral: «Hoxe por hoxe, o mellor candidato é Gómez Besteiro, sen ningunha dúbida». La sensación en la sede de la rúa compostelana de O Pino es que, una vez superadas las primarias, el partido pueda centrarse al fin en cuestiones que refloten la organización, tras tocar fondo en las elecciones gallegas del año pasado, a través de un proyecto sólido y bajo un liderazgo estable. De hecho, Besteiro será líder hasta, al menos, las elecciones gallegas del 2028, ya que el próximo congreso nacional —su calendario depende del federal, que tiene lugar cada tres o cuatro años— no debería celebrarse antes del 2029. Y, si no hay giros de guion en los próximos tres años (en los que habrá elecciones municipales y generales), repetiría como candidato en las gallegas, algo que no sucede en el PSdeG desde que Emilio Pérez Touriño perdió la Xunta en el 2009.

Lo que vaya a ser hasta entonces el partido quedará plasmado en la ponencia política que se debatirá en las distintas agrupaciones municipales a partir del día 31, y que se votará, junto a las enmiendas que superen el 30 % de los apoyos, en el congreso nacional de los días 8 y 9 de marzo.

Será un documento donde los socialistas gallegos definan su apuesta por una financiación autonómica que contemple las singularidades de Galicia, y que preste también atención a la financiación local, a la política energética e industrial para la comunidad, al impulso demográfico, la igualdad, los derechos laborales y LGTBI o a las infraestructuras. Un «proxecto ambicioso», como lo definió esta semana Besteiro, para tratar de convertir al PSdeG en la «alternativa de esquerdas que Galicia necesita». Es un horizonte que, de momento, pinta oscuro ante un BNG todavía al alza en las encuestas frente al estancamiento, e incluso retroceso, que sufren los socialistas.

Sin rivales

Tras varias semanas eludiendo aclarar si presentaría o no candidatura a las primarias, y tras muchas críticas a la dirección gallega, Gonzalo Caballero convocó ayer a los medios en Santiago para confirmar que no lo hará. Expuso que «hai moita militancia que está pedindo este cambio», pero que en estos momentos «non se dan as condicións obxectivas» para que él lo propicie. Eso sí, dejó la puerta abierta a hacerlo en el futuro, cuando considere que sí se cumplen esas condiciones.

Con esta decisión despejó el camino para Besteiro a la secretaría xeral, si bien nadie ponía en duda su continuidad al frente del partido. Incluido el propio Caballero.