Besteiro formaliza su candidatura a las primarias del PSdeG: «Quero construír un proxecto ambicioso para ser Goberno»

Con una rosa en la mano, desde la alameda de Santiago y la catedral de fondo, José Ramón Gómez Besteiro oficializó su precandidatura a las primarias que abre este lunes el PSdeG, cuyo plazo para la presentación de otras alternativas finaliza el día 17. Un proceso que reivindicó el actual secretario xeral socialista, ya que él fue el primer líder autonómico en acceder al cargo de esta forma, en verano del 2013, y que otorga a las bases el derecho a decidir el futuro del partido. «Un militante, un voto», recordó.

Valoró así el carácter «profundamente democrático» del PSOE, «única formación» que abre las urnas para designar a su secretario general, expuso Besteiro, quien manifestó presentarse con incluso «maior ilusión» que cuando lo hizo por primera vez hace casi doce años. Lo hace «confiado» en las bases del PSdeG, y con la vista puesta «no futuro» para lograr un partido «máis unido».

El suyo es, según lo definió en el acto celebrado desde la alameda compostelana, un proyecto con vocación de alcanzar el Gobierno de la Xunta y devolver al PSdeG el «protagonismo» perdido, tras encadenar tres legislaturas siendo tercera fuerza en el Parlamento gallego, esta vez después de cosechar hace casi un año el peor resultado de su historia en las elecciones autonómicas. «Quero construír un proxecto ambicioso para ser Goberno en Galicia, desde as bases e coas bases, desde a raíz», continuó, para convertir a los socialistas gallegos en la «alternativa de esquerdas que Galicia necesita». «É o lugar que lle corresponde», razonó.

Sobre la posibilidad de que exista una candidatura rival en estas primarias, Besteiro volvió a defender la oportunidad que ofrece este proceso para optar a liderar el partido y dijo ser «respectuoso» ante las críticas elevadas por el ex secretario xeral Gonzalo Caballero y sus afines. «Respecto todas as críticas, aínda que non as comparta», observó.

El líder del PSdeG entregó en la mañana de este lunes, en la sede nacional del PSdeG, la documentación con la que formaliza su precandidatura a renovar el cargo. Una vez expirado el plazo para la presentación de alternativas, este viernes, se abrirá un proceso de recogida de avales entre los días 18 y 27 de enero, para el que se proclamarán candidatos quienes consigan el respaldo de un 12 % de la militancia, algo más de mil personas. Este porcentaje, modificado en el congreso federal celebrado el mes pasado en Sevilla, es el doble del requerido hasta ahora.