Gonzalo Caballero descarta presentarse a las primarias y despeja el camino para Besteiro

XOAN A. SOLER

Tras varias semanas eludiendo aclarar si presentaría o no candidatura a las primarias del PSdeG, y tras muchas críticas a la dirección que encabeza José Ramón Gómez Besteiro, Gonzalo Caballero convocó este mediodía a los medios para confirmar que no lo hará. Expuso que «hai moita militancia que está pedindo este cambio», pero que en estos momentos no se dan las condiciones para que él lo propicie.

«Teño a vocación de impulsar ese cambio con forza e ilusión», comenzó cuando parecía prepararse para anunciar su candidatura, cuyo plazo de registro finaliza mañana al mediodía, pero a continuación reconoció que «non se dan as condicións obxectivas». Apuntó a la «acumulación de cadros e de dirixentes do partido», así como la «connivencia» de la dirección federal, para responsabilizarles de impedir que ese relevo «poida facerse agora».

El aparato del PSdeG arropa a Besteiro en una semana clave Manuel Varela

Denunció el «tapón», «inmovilismo» y «atrincheiramento» de esos dirigentes del socialismo gallego alrededor de la figura de Besteiro, a quien señaló por los «desastres electorais» tras los resultados cosechados en los comicios autonómicos del año pasado y los europeas. En los últimos días, los alcaldes de Vigo, Abel Caballero (su tío), o A Coruña, Inés Rey, así como el presidente de la Fegamp y regidor de Vilagarcía, Alberto Varela, arroparon al actual secretario xeral, además del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, o el líder provincial del PSdeG en Pontevedra, David Regades.

Gonzalo Caballero abrió la puerta a postularse en futuros procesos, como las primarias para la elección de candidato a las elecciones gallegas, para las que todavía restan más de tres años. «Eu vou dar un paso adiante cando teña as condicións obxectivas», recalcó. Hasta entonces, dijo comprometerse con la militancia a seguir trabajando «día a día para que este partido creza», y que esto pasará por la renovación de la dirección. Ese trabajo, sin embargo, no se evidenciará en el congreso nacional que el PSdeG celebrará el fin de semana del 8 y 9 de marzo.

«Imos a un tercer congreso fallido que non vai permitir que o PSdeG remonte electoralmente», añadió Caballero después de analizar que los socialistas gallegos cometieron «un erro» al elegir a Formoso, y después a Besteiro, como secretarios xerais. Será el tercer proceso orgánico en menos de un año, tras las primarias para elegir candidato a la Xunta y el congreso extraordinario de abril del año pasado, en el que Gonzalo Caballero coquetease con la opción de presentarse sin llegar a hacerlo.

En esa etapa, el PSdeG firmó su peor resultado electoral en unas gallegas, con nueve diputados, mientras el PP encadenó una nueva mayoría absoluta. Una situación que duele al exdirigente, según compartió, ya que el relevo de Alfonso Rueda por Alberto Núñez Feijoo significaba «o momento óptimo para poder xerar un cambio político en Galicia», analizó.

Sin la candidatura de Gonzalo Caballero, el camino para Besteiro queda totalmente despejado de cara a continuar como secretario xeral los próximos cuatro años. Así se ratificará este viernes al mediodía, cuando será proclamado en caso de que no se registre ninguna precandidatura alternativa. Aquel militante que lo haga, deberá reunir la próxima semana el 12 % de los avales de la militancia, algo más de mil firmas.